Конкурс «Мисс Весна» проводится в женской исправительной колонии в третий раз, но организаторы уверяют, что готовящееся шоу получится самым зрелищным.
По сценарию конкурсантки появятся на сцене четырежды. Первый этап – стандартный для таких мероприятий проход по подиуму. Следующий конкурс с характерным названием «Флора и фауна» посвящен Году экологии в России. Каждой участнице по жеребьевке достался тот или иной образ, который нужно будет представить на сцене. Мастерство пластики конкурсантки продемонстрируют в танцевальном конкурсе, а затем выступят с номерами-пародиями на известных артистов в формате «Точь-в-точь».
– Нужно учесть, что кроме восьми женщин, которые непосредственно выйдут на сцену, в мероприятии будет задействована едва ли не половина осужденных колонии, – говорит начальник отдела воспитательной работы Оксана Смирнова. – Первые помощники – это кружок конструирования сценического костюма. Большая благодарность нашему производственному училищу, на базе которого удается воплотить оригинальные эскизы, созданные участницами.
Конкурс красоты, конечно, без нарядов представить невозможно. Уже состоялись первые примерки, и костюмы, уверяют портные, будут сидеть идеально. 12 апреля – конкурс запланирован в День космонавтики – на сцене будут и декорации, и свет, а клуб украсят художественные фотопортреты участниц. Большинство же деталей шоу пока держится в секрете.
Известно, впрочем, что в составе жюри женского конкурса будут только мужчины. Нет сомнений и в том, что без призов не останется ни одна из участниц. О них можно сказать, что большинство осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сроки – от полутора до десяти лет лишения свободы.
Сейчас и организаторы конкурса «Мисс Весна», и его участницы поглощены творческим процессом, который и является, с точки зрения воспитателей, главной составляющей мероприятия.