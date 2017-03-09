22/03/2017

В исправительной колонии № 7 (Марий Эл) готовятся к конкурсу красоты







По сценарию конкурсантки появятся на сцене четырежды. Первый этап – стандартный для таких мероприятий проход по подиуму. Следующий конкурс с характерным названием «Флора и фауна» посвящен Году экологии в России. Каждой участнице по жеребьевке достался тот или иной образ, который нужно будет представить на сцене. Мастерство пластики конкурсантки продемонстрируют в танцевальном конкурсе, а затем выступят с номерами-пародиями на известных артистов в формате «Точь-в-точь».

Конкурс «Мисс Весна» проводится в женской исправительной колонии в третий раз, но организаторы уверяют, что готовящееся шоу получится самым зрелищным.По сценарию конкурсантки появятся на сцене четырежды. Первый этап – стандартный для таких мероприятий проход по подиуму. Следующий конкурс с характерным названием «Флора и фауна» посвящен Году экологии в России. Каждой участнице по жеребьевке достался тот или иной образ, который нужно будет представить на сцене. Мастерство пластики конкурсантки продемонстрируют в танцевальном конкурсе, а затем выступят с номерами-пародиями на известных артистов в формате «Точь-в-точь». – Нужно учесть, что кроме восьми женщин, которые непосредственно выйдут на сцену, в мероприятии будет задействована едва ли не половина осужденных колонии, – говорит начальник отдела воспитательной работы Оксана Смирнова. – Первые помощники – это кружок конструирования сценического костюма. Большая благодарность нашему производственному училищу, на базе которого удается воплотить оригинальные эскизы, созданные участницами.

Конкурс красоты, конечно, без нарядов представить невозможно. Уже состоялись первые примерки, и костюмы, уверяют портные, будут сидеть идеально. 12 апреля – конкурс запланирован в День космонавтики – на сцене будут и декорации, и свет, а клуб украсят художественные фотопортреты участниц. Большинство же деталей шоу пока держится в секрете.





Известно, впрочем, что в составе жюри женского конкурса будут только мужчины. Нет сомнений и в том, что без призов не останется ни одна из участниц. О них можно сказать, что большинство осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сроки – от полутора до десяти лет лишения свободы.



Сейчас и организаторы конкурса «Мисс Весна», и его участницы поглощены творческим процессом, который и является, с точки зрения воспитателей, главной составляющей мероприятия. Конкурс красоты, конечно, без нарядов представить невозможно. Уже состоялись первые примерки, и костюмы, уверяют портные, будут сидеть идеально. 12 апреля – конкурс запланирован в День космонавтики – на сцене будут и декорации, и свет, а клуб украсят художественные фотопортреты участниц. Большинство же деталей шоу пока держится в секрете.Известно, впрочем, что в составе жюри женского конкурса будут только мужчины. Нет сомнений и в том, что без призов не останется ни одна из участниц. О них можно сказать, что большинство осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Сроки – от полутора до десяти лет лишения свободы.Сейчас и организаторы конкурса «Мисс Весна», и его участницы поглощены творческим процессом, который и является, с точки зрения воспитателей, главной составляющей мероприятия.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл

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