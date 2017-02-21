21/03/2017

Команда интеллектуалов из Марий Эл заняла 11 место в окружной олимпиаде







18 марта 2017 года в Республиканском Дворце культуры г.Саранска состоялось торжественное награждение победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Реализация этого окружного общественно значимого проекта инициирована участниками Молодежного форума «iВолга-2015» и поддержана полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем.





Олимпиада направлена на создание среды инновационного творчества и общения студентов вузов, стимулирование тех направлений интеллектуальных соревнований, которые наиболее актуальны для развития науки в стране.



Более 200 студентов из всех регионов Приволжья состязались в пяти конкурсных видах: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска.



В рамках Олимпиады был проведен Круглый стол с участием руководителей региональных советов молодых ученых и представителей научной общественности, на котором были обсуждены вопросы социальной поддержки перспективных молодых исследователей, популяризации науки в школьной и студенческой среде, а также взаимодействия между учеными разных регионов.

На церемонии закрытия от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «Поддержка научно ориентированной и одаренной молодежи – одна из приоритетных государственных задач. Для ее решения на окружном уровне разработаны и реализуются меры, среди которых форум ПФО «iВолга», площадка для взаимодействия между руководителями Советов молодых ученых, школьная и студенческая Интеллектуальные олимпиады».





Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин отметил, что Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов является важным инструментом работы с молодежью округа и уникальной межвузовской площадкой для выявления и продвижения наиболее конкурентных и успешных молодых людей. «Интеллектуальная олимпиада среди студентов стала одним из локомотивов развития науки в округе и заняла достойное место в системе реализации молодежной политики, - подчеркнул Игорь Паньшин. - Мы считаем, что продемонстрированные на Олимпиаде результаты - показатель эффективности усилий, которые прикладывают органы государственной власти и учебные заведения для создания инновационной среды». Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО поблагодарил организаторов Олимпиады в лице администрации Республики Мордовия за подготовку и проведение мероприятия.





К участникам Олимпиады со словами поддержки обратился также Глава региона Владимир Волков.

По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, которой был вручен Кубок полномочного представителя. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Республики Мордовия. Замкнула тройку лидеров команда Республики Татарстан. За победу в отдельных соревнованиях участники также получили кубки и памятные подарки от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.



Подведены итоги Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов.18 марта 2017 года в Республиканском Дворце культуры г.Саранска состоялось торжественное награждение победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Реализация этого окружного общественно значимого проекта инициирована участниками Молодежного форума «iВолга-2015» и поддержана полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем.Олимпиада направлена на создание среды инновационного творчества и общения студентов вузов, стимулирование тех направлений интеллектуальных соревнований, которые наиболее актуальны для развития науки в стране.Более 200 студентов из всех регионов Приволжья состязались в пяти конкурсных видах: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска.В рамках Олимпиады был проведен Круглый стол с участием руководителей региональных советов молодых ученых и представителей научной общественности, на котором были обсуждены вопросы социальной поддержки перспективных молодых исследователей, популяризации науки в школьной и студенческой среде, а также взаимодействия между учеными разных регионов.На церемонии закрытия от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «Поддержка научно ориентированной и одаренной молодежи – одна из приоритетных государственных задач. Для ее решения на окружном уровне разработаны и реализуются меры, среди которых форум ПФО «iВолга», площадка для взаимодействия между руководителями Советов молодых ученых, школьная и студенческая Интеллектуальные олимпиады».Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин отметил, что Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов является важным инструментом работы с молодежью округа и уникальной межвузовской площадкой для выявления и продвижения наиболее конкурентных и успешных молодых людей. «Интеллектуальная олимпиада среди студентов стала одним из локомотивов развития науки в округе и заняла достойное место в системе реализации молодежной политики, - подчеркнул Игорь Паньшин. - Мы считаем, что продемонстрированные на Олимпиаде результаты - показатель эффективности усилий, которые прикладывают органы государственной власти и учебные заведения для создания инновационной среды». Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО поблагодарил организаторов Олимпиады в лице администрации Республики Мордовия за подготовку и проведение мероприятия.К участникам Олимпиады со словами поддержки обратился также Глава региона Владимир Волков.По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, которой был вручен Кубок полномочного представителя. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Республики Мордовия. Замкнула тройку лидеров команда Республики Татарстан. За победу в отдельных соревнованиях участники также получили кубки и памятные подарки от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Результаты II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов (г. Саранск, 17-18 марта 2017 года)

Регион Парламентские дебаты Управленческие поединки Программирование ЧГК Робототехника Сумма Место Пермский край 3 5,5 2 1 4 15,5 1 Республика Мордовия 5 1 6 5,5 1 18,5 2 Республика Татарстан 1 10 3 8 3 25 3 Нижегородская область 6 5,5 4 2 8 25,5 4 Саратовская область 2 5,5 1 5,5 14 28 5 Республика Башкортостан 8 2 5 4 13 32 6 Самарская область 13 3 10 3 6 35 7 Кировская область 11 5,5 13 13 5 47,5 8 Оренбургская область 10 10 11 10 7 48 9 Удмуртская Республика 4 13,5 8 14 9 48,5 10 Республика Марий Эл 14 10 7 7 11 49 11 Пензенская область 12 10 14 11 2 49 12 Ульяновская область 9 13,5 9 9 10 50,5 13 Чувашская Республика 7 10 12 12 12 53 14

Аппарат ГФИ по РМЭ Нравится

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