Подведены итоги Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов.
18 марта 2017 года в Республиканском Дворце культуры г.Саранска состоялось торжественное награждение победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Реализация этого окружного общественно значимого проекта инициирована участниками Молодежного форума «iВолга-2015» и поддержана полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем.
Олимпиада направлена на создание среды инновационного творчества и общения студентов вузов, стимулирование тех направлений интеллектуальных соревнований, которые наиболее актуальны для развития науки в стране.
Более 200 студентов из всех регионов Приволжья состязались в пяти конкурсных видах: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска.
В рамках Олимпиады был проведен Круглый стол с участием руководителей региональных советов молодых ученых и представителей научной общественности, на котором были обсуждены вопросы социальной поддержки перспективных молодых исследователей, популяризации науки в школьной и студенческой среде, а также взаимодействия между учеными разных регионов.
На церемонии закрытия от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «Поддержка научно ориентированной и одаренной молодежи – одна из приоритетных государственных задач. Для ее решения на окружном уровне разработаны и реализуются меры, среди которых форум ПФО «iВолга», площадка для взаимодействия между руководителями Советов молодых ученых, школьная и студенческая Интеллектуальные олимпиады».
Заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин отметил, что Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов является важным инструментом работы с молодежью округа и уникальной межвузовской площадкой для выявления и продвижения наиболее конкурентных и успешных молодых людей. «Интеллектуальная олимпиада среди студентов стала одним из локомотивов развития науки в округе и заняла достойное место в системе реализации молодежной политики, - подчеркнул Игорь Паньшин. - Мы считаем, что продемонстрированные на Олимпиаде результаты - показатель эффективности усилий, которые прикладывают органы государственной власти и учебные заведения для создания инновационной среды». Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО поблагодарил организаторов Олимпиады в лице администрации Республики Мордовия за подготовку и проведение мероприятия.
К участникам Олимпиады со словами поддержки обратился также Глава региона Владимир Волков.
По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, которой был вручен Кубок полномочного представителя. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Республики Мордовия. Замкнула тройку лидеров команда Республики Татарстан. За победу в отдельных соревнованиях участники также получили кубки и памятные подарки от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Результаты II Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов (г. Саранск, 17-18 марта 2017 года)
|
Регион
|
Парламентские дебаты
|
Управленческие поединки
|
Программирование
|
ЧГК
|
Робототехника
|
Сумма
|
Место
|
Пермский край
|
3
|
5,5
|
2
|
1
|
4
|
15,5
|
1
|
Республика Мордовия
|
5
|
1
|
6
|
5,5
|
1
|
18,5
|
2
|
Республика Татарстан
|
1
|
10
|
3
|
8
|
3
|
25
|
3
|
Нижегородская область
|
6
|
5,5
|
4
|
2
|
8
|
25,5
|
4
|
Саратовская область
|
2
|
5,5
|
1
|
5,5
|
14
|
28
|
5
|
Республика Башкортостан
|
8
|
2
|
5
|
4
|
13
|
32
|
6
|
Самарская область
|
13
|
3
|
10
|
3
|
6
|
35
|
7
|
Кировская область
|
11
|
5,5
|
13
|
13
|
5
|
47,5
|
8
|
Оренбургская область
|
10
|
10
|
11
|
10
|
7
|
48
|
9
|
Удмуртская Республика
|
4
|
13,5
|
8
|
14
|
9
|
48,5
|
10
|
Республика Марий Эл
|
14
|
10
|
7
|
7
|
11
|
49
|
11
|
Пензенская область
|
12
|
10
|
14
|
11
|
2
|
49
|
12
|
Ульяновская область
|
9
|
13,5
|
9
|
9
|
10
|
50,5
|
13
|
Чувашская Республика
|
7
|
10
|
12
|
12
|
12
|
53
|
14