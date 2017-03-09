Когда в семье рождается ребенок, многие родители озабочены тем, как обеспечить его безопасность, в том числе, во время поездки в автомобиле. На помощь приходят детские удерживающие устройства или так называемые «автокресла».
Конечно, любое автокресло в первую очередь должно быть качественным. Чтобы выбрать товар, который прослужит долго и не подведет, специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл рекомендуют потребителям при покупке детского удерживающего устройства обращать внимание на маркировку.
В соответствии со статьей 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
На образцах детского удерживающего устройства, должны быть нанесены следующие четкие и нестираемые надписи: полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричная марка.
На одной из пластмассовых частей детского удерживающего устройства (например, на корпусе, противоударном экране, защитной подушке и т.д.), за исключением ремня(ей) или привязных лямок, должна быть нанесена четкая и нестираемая надпись с указанием года производства.
Если детское удерживающее устройство предназначено для использования в комбинации с ремнем безопасности для взрослых, то способ правильного пристегивания лямок должен быть четко указан на чертеже, стационарно прикрепленном к удерживающему устройству.
Если устройство удерживается на месте с помощью ремня безопасности для взрослых, то след лямки должен быть четко указан на изделии с помощью цветной пиктограммы. Цвет для обозначения следа ремня безопасности, используемого при установке устройства в направлении движения, должен быть красным, а в случае установки в направлении, противоположном направлению движения, - голубым. Эти же цвета используют при нанесении на устройство надписей, иллюстрирующих соответствующие методы использования.
Отдельные следы поясной и плечевой секции ремня безопасности должны быть четко указаны на изделии с помощью цветной пиктограммы и/или текста.
Надписи, упомянутые в настоящем пункте, должны быть видны при установленном удерживающем устройстве в транспортном средстве. Для удерживающих устройств группы 0 (для детей массой менее 10 кг) эти надписи должны быть видны, когда в удерживающем устройстве находится ребенок.
Удерживающие устройства для детей, обращенные назад, должны быть снабжены несъемной табличкой, отчетливо видимой на устройстве в установленном положении, с нанесенной на нее предупреждающей надписью: "ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками". Надпись на табличке должна быть на языке страны, в которой устройство поступает в продажу.
Кроме того, для обращенных назад детских удерживающих устройств в непосредственной близости от места, где в устройстве находится голова ребенка, и на видимой поверхности устройства должен быть стационарно прикреплен предупредительный знак с минимальной текстовой информацией.
Надписи на предупредительном знаке должны быть на языке страны, продающей детское удерживающее устройство.
Минимальный размер знака - 60 х 120 мм.
Для детских удерживающих устройств с альтернативными следами ремня должна быть предусмотрена постоянная маркировка альтернативных находящихся под нагрузкой точек контакта между устройством и ремнем безопасности для взрослого. Эта маркировка должна указывать, что речь идет об альтернативном следе ремня, и отвечать требованиям в отношении кодирования сидений, обращенных вперед и назад.
Если в детском удерживающем устройстве имеются альтернативные точки контакта, находящиеся под нагрузкой, то маркировка должна включать в себя указание, что описание альтернативного следа ремня приведено в инструкции.
Уважаемые потребители, в случае обнаружения нарушения ваших прав при реализации детских удерживающих устройств сообщайте в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.121, корп. 1 или по телефонам «горячей линии»: 8-800-707-61-77, 68-19-44 - с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45,