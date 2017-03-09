Общероссийский конгресс муниципальных образований и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.Подписи под документом поставили президенты организаций – депутат Государственной думы, первый замглавы фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев и ведущий кардиохирург, известный ученый - директор Национального центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерия.Этим соглашением депутаты и медики попытаются объединить усилия и возможности сторон для поддержания здоровья населения России, популяризации здорового образа жизни, формирования у россиян стремления быть здоровым и успешным.Для этого, по мнению сторон, требуется повысить активность территориальных органов управления, общественных объединений и самого населения в создании здоровой среды обитания, соответствующих условий и инфраструктуры.Конгресс и Лига в рамках соглашения будут разрабатывать совместные проекты в этой сфере, а так же сообща оказывать поддержку позитивным общественным инициативам.Как сообщил при подписании соглашения Виктор Кидяев, направлений для практического сотрудничества намечено достаточно много.

«Поскольку у нас объявлен год экологии, мы в первую очередь предусмотрели организацию мероприятий, направленных на сохранение экологически чистой и безопасной среды для жизни человека, защиту экологических прав граждан, формирование экологической культуры. Из других направлений, например, содействие развитию предприятий, выпускающих продукцию или оказывающих услуги, необходимые для охраны здоровья и ведения здорового образа жизни. Также это многие гуманитарные направления, в первую очередь - развитие благотворительности и добровольчества, и еще довольно много других», - рассказал он.

Помимо этого в качестве депутата Государственной Думы от Марий Эл Виктор Кидяев привел коллегам пример нашей республики.

«Марий Эл была и остается одним из самых экологически благополучных регионов России. Этому способствуют как обилие уголков нетронутой природы, так и политика властей, и работа экологов. Поэтому по итогам 2016 года, по данным Департамента экологической безопасности, в республике зафиксированы минимальные объемы загрязнения воздуха, почвы и воды. Показательно, что ежегодно в Марий Эл создаются новые особо охраняемые природные территории. В республике активно идет ремонт гидротехнических сооружений. В 2016 году их было обновлено 76. Вместе с тем, конечно, есть и застарелые проблемы, с которыми обращаются во время депутатской недели жители республики. Но при совместной работе с правительством Марий Эл постараемся какую-то часть из них решить», - прокомментировал Виктор Кидяев.