В Отделении ПФР по РМЭ подвели итоги работы в 2016 году. В итоговом совещании приняли участие: главный федеральный инспектор Павел Логинов, заместитель министра социального развития РМЭ Наталья Шуплецова, председатель Объединения организаций профсоюзов РМЭ Ольга Цветкова.В докладе управляющего Отделением Владимира Орехова была дана положительная оценка деятельности территориальных органов Пенсионного фонда за прошлый год. Все обязательства по выплате пенсий и пособий выполнены в полном объеме и в установленные сроки. За отчетный год собрано взносов на обязательное пенсионное страхование в объеме 10,4 млрд. рублей. Цифра, с одной стороны, внушительная – почти половина всего бюджета республики. С другой стороны – это менее 41% от суммы, необходимой на выплату страховых пенсий. Всего же за год отделением в качестве пенсий и иных социальных выплат перечислено жителям Марий Эл 32,8 млрд. рублей.Рост расходов на 1,7 млрд. руб. или на 5,4% по сравнению с 2015 годом обусловлен повышением уровня пенсионного и социального обеспечения и увеличением численности пенсионеров.

«За истекший год численность всех пенсионеров увеличилась на 3 тысячи и составила 207937 чел, - подчеркнул в своем докладе управляющий Отделением Владимир Орехов. – Это 30,3% от всего населения республики».

Согласно отчетам страхователей перед органами ПФР, на 1000 пенсионеров приходится 1112 работающих жителей Марий Эл. При этом растет число работающих пенсионеров. Их удельный вес составляет 25 %, т.е. каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться.Средний размер страховых пенсий к концу прошлого года достиг 11256 рублей, страховых пенсий по старости – 11707 рублей. Размер страховой пенсии по старости замещает среднюю заработную плату по республике на 50,4% и превышает величину прожиточного минимума пенсионера в 1,57 раза.

Законом предусмотрено назначение пенсии с повышающим коэффициентом при отложенном выходе на пенсию. 81 человек воспользовался этим правом, им страховая пенсия по старости назначена с повышением от 15 до 30%. Еще 3 человека отказались от получения уже установленной пенсии, чтобы в дальнейшем получать ее в большем размере.

Вместе с тем, 44 жителям республики, достигшим пенсионного возраста, в назначении пенсии было отказано, т.к. им не хватило либо стажа либо пенсионных баллов.В прошлом году в клиентские службы регионального Пенсионного фонда обратились более 369,5 тыс. граждан. Это примерно каждый второй житель республики. Набирают популярность постоянно совершенствуемые электронные сервисы Пенсионного фонда. За отчетный год органами ПФР республики гражданам и юридическим лицам предоставлено почти 465 тысяч государственных услуг, из них 46% - в электронном виде. Граждане с удовольствием пользуются Личным кабинетом гражданина на сайте ПФР, отправляя заявления на назначение и доставку пенсий, на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение средствами МСК.Клиентоориентированность Отделения получила высокую оценку председателя Объединения организаций профсоюзов РМЭ Ольги Цветковой, которая сказала: «Мне часто приходится вести прием граждан, но ни разу я не слышала жалобы на работников Пенсионного фонда».На совещании наградили лучшие управления ПФР. Диплом за первое место и переходящий кубок были присуждены УПФР в Советском районе. Второе место занял коллектив УПФР в Сернурском районе, третье – УПФР в Ново-Торъяльском районе.Подводя итоги работы совещания, управляющий Владимир Орехов отметил: «Приоритетными направлениями на текущий год являются: дальнейшее повышение эффективности работы и клиентоориентированности, внедрение электронных сервисов и широкая информационно-разъяснительная работа».