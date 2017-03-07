Проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" обновил ежегодный интерактивный, в котором собраны все данные для принятия решения о поступлении в вуз РФ. Абитуриенты и родители могут ранжировать вузы по направлениям, баллам ЕГЭ прошлого года, по стоимости обучения, котировкам в международных рейтингах.Руководитель проекта "Социальный навигатор" (в составе МИА "Россия сегодня") Наталья Тюрина:

"Навигатор абитуриента, наверное, сейчас самый удобный и информативный ресурс для выбора университета. Мне особенно приятно отметить, что он выходит уже 7 раз и продолжает пользоваться повышенным спросом у абитуриентов, школьников и их родителей".

В сравнении с данными навигатора-2016, общая подготовка абитуриентов снизилась по целому ряду направлений, более всего упал средний и минимальный бал абитуриентов, зачисленных на направление "здравоохранение" - на 5,45 и 12 баллов соответственно, составив 74,03 и 36,7 баллов. Самые сильные абитуриенты по итогам приемной кампании-2016 на бюджетные места отмечены на направлениях «востоковедение и африканистика» (82,32 балла), «лингвистика и иностранные языки» (81,22 ср.балл), «международные отношения» (80,71 ср.балл), «журналистика и литературное творчество» и «юриспруденция» (80,05 балла).Лидерство в рейтинге "востоковедения и африканистики" связано не столько с увеличением среднего балла, сколько со снижением баллов у прошлогодних лидеров – направлений "международные отношения", "теория искусств", "реклама и связи с общественностью".При этом среди абитуриентов-бюджетников направления "здравоохранение" и "педагогика" чрезвычайно популярны, сохраняют привлекательность для поступающих в вузы и такие направления, как "информатика и вычислительная техника", "сельское и рыбное хозяйство", "строительство, транспортные средства", "энергетика", "математика", "электронная техника" и "экология". Среди тех, кто поступал на платные отделения, более других популярны были экономика, юриспруденция, медицина и менеджмент.По итогам приемной кампании 2016 года самая высокая стоимость обучения для платных студентов отмечена в направлениях, связанных с ядерными технологиями, военным делом, искусством и дизайном.

Навигатор абитуриента

"Социальный навигатор"

– это ежегодный продукт проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня", где собраны все данные для принятия решения о поступлении в тот или иной вуз. Данные формируются на основании ранее опубликованный исследований на сайте проекта «Социальный навигатор»: Качество приема в российские государственные вузы – 2016, Качество бюджетного приема в государственные вузы РФ по профилю — 2016, а также данных собственных исследований проекта по негосударственным вузам. Вузы силовых ведомств, филиалы, а также вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.) в навигатор абитуриента не вошли. В навигатор вошло 425 государственных и 30 негосударственных вузов из 80 регионов РФ, которые опубликовали списки зачисленных студентов на своих сайтах.- проект МИА «Россия сегодня», специализирующийся на эксклюзивных международных и российских социальных исследованиях в сферах образования, медицины и городской среды. Проект становился лауреатом престижных премий России – «Премии Рунета» и Национальной программы «Лучшие социальные проекты России» 2012 года.