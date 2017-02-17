Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) в январе-феврале 2017г. в действующих ценах, по расчетам, составил 5139,7 млн. рублей или 82,6% в сопоставимой оценке к январю-февралю 2016г.
В сельскохозяйственных организациях продукции сельского хозяйства, по расчетам, выпущено на сумму 3480,7 млн. рублей или 76,1% к январю-февралю 2016г. (в сопоставимой оценке).
Производство мяса в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе-феврале 2017г. по отношению к январю-февралю 2016г. уменьшилось на 30,1%, производство яиц – на 8,9%, производство молока увеличилось на 0,2%
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
|
|
Февраль 2017
|
Январь-февраль 2017
|
Февраль 2017 в % к
|
Январь-февраль 2017 в % к январю- февралю 2016
|
февралю
2016
|
январю 2017
|
Скот и птица на убой
(в живом весе), тыс. тонн
|
17,6
|
35,4
|
73,2
|
98,4
|
69,9
|
Молоко, тыс. тонн
|
11,2
|
22,9
|
99,7
|
95,6
|
100,2
|
Яйца, млн. штук
|
24,5
|
52,5
|
90,6
|
87,6
|
91,1
Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-февралем 2016г. увеличился на 4,1% и составил 924 кг, средняя яйценоскость курицы-несушки сократилась на 12,8% к январю-февралю 2016г. и составила 41 яйцо.
В хозяйствах всех категорий на конец февраля 2017г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,8%, из него коров – на 1,8%, поголовье свиней – на 1,9%, овец и коз – на 0,4%, птицы - на 13,9%.
НАЛИЧИЕ СКОТА И ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ на конец месяца, тыс. голов
|
|
Февраль 2017
|
Февраль 2017 в % к
|
февралю 2016
|
январю 2017
|
Крупный рогатый скот
|
87,6
|
97,2
|
103,0
|
из него коровы
|
34,6
|
98,2
|
103,6
|
Свиньи
|
257,5
|
98,1
|
100,2
|
Овцы и козы
|
50,7
|
99,6
|
111,2
|
Птица
|
10757,3
|
86,1
|
118,6
На конец февраля 2017г. в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 85,5 тыс. тонн всех кормов в пересчете на кормовые единицы.
Обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота составила 2,9 ц кормовых единиц, что на 31,8% больше соответствующей даты предыдущего года.