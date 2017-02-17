19/03/2017

Производство мяса в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Марий Эл в январе-феврале 2017 года (в сравнении с 2016 г.) уменьшилось на 30,1%





В сельскохозяйственных организациях продукции сельского хозяйства, по расчетам, выпущено на сумму 3480,7 млн. рублей или 76,1% к январю-февралю 2016г. (в сопоставимой оценке).



Производство мяса в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе-феврале 2017г. по отношению к январю-февралю 2016г. уменьшилось на 30,1%, производство яиц – на 8,9%, производство молока увеличилось на 0,2%



Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) в январе-феврале 2017г. в действующих ценах, по расчетам, составил 5139,7 млн. рублей или 82,6% в сопоставимой оценке к январю-февралю 2016г.В сельскохозяйственных организациях продукции сельского хозяйства, по расчетам, выпущено на сумму 3480,7 млн. рублей или 76,1% к январю-февралю 2016г. (в сопоставимой оценке).Производство мяса в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе-феврале 2017г. по отношению к январю-февралю 2016г. уменьшилось на 30,1%, производство яиц – на 8,9%, производство молока увеличилось на 0,2% ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ



Февраль 2017 Январь-февраль 2017 Февраль 2017 в % к Январь-февраль 2017 в % к январю- февралю 2016 февралю

2016 январю 2017 Скот и птица на убой

(в живом весе), тыс. тонн 17,6 35,4 73,2 98,4 69,9 Молоко, тыс. тонн 11,2 22,9 99,7 95,6 100,2 Яйца, млн. штук 24,5 52,5 90,6 87,6 91,1



Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-февралем 2016г. увеличился на 4,1% и составил 924 кг, средняя яйценоскость курицы-несушки сократилась на 12,8% к январю-февралю 2016г. и составила 41 яйцо.



В хозяйствах всех категорий на конец февраля 2017г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,8%, из него коров – на 1,8%, поголовье свиней – на 1,9%, овец и коз – на 0,4%, птицы - на 13,9%.



Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях по сравнению с январем-февралем 2016г. увеличился на 4,1% и составил 924 кг, средняя яйценоскость курицы-несушки сократилась на 12,8% к январю-февралю 2016г. и составила 41 яйцо.В хозяйствах всех категорий на конец февраля 2017г. по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 2,8%, из него коров – на 1,8%, поголовье свиней – на 1,9%, овец и коз – на 0,4%, птицы - на 13,9%. НАЛИЧИЕ СКОТА И ПТИЦЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ на конец месяца, тыс. голов

Февраль 2017 Февраль 2017 в % к февралю 2016 январю 2017 Крупный рогатый скот 87,6 97,2 103,0 из него коровы 34,6 98,2 103,6 Свиньи 257,5 98,1 100,2 Овцы и козы 50,7 99,6 111,2 Птица 10757,3 86,1 118,6



На конец февраля 2017г. в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 85,5 тыс. тонн всех кормов в пересчете на кормовые единицы.



Обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота составила 2,9 ц кормовых единиц, что на 31,8% больше соответствующей даты предыдущего года. На конец февраля 2017г. в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имелось в наличии 85,5 тыс. тонн всех кормов в пересчете на кормовые единицы.Обеспеченность скота кормами в расчете на 1 условную голову скота составила 2,9 ц кормовых единиц, что на 31,8% больше соответствующей даты предыдущего года.

По данным Маристат Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЭКОНОМИКА Специалисты из Марий Эл приняли участие в IX межрегиональной выставке «Картофель-2017» 2-3 марта 2017 г. в Чебоксарах в Выставочном комплексе «Контур» при поддержке Минсельхоза России и Картофельного союза России проводилась IX межрегиональная выставка «Картофель-2017». В выставке приняли участие 86 экспонентов из 22 регионов России. Это фирмы и компании, занимающиеся внедрением передовых технологий выращивания, хранения и переработки картофеля, разработкой препаратов и средств защиты растений, производители семян картофеля. 06/03/2017

ЭКОНОМИКА Итоги праздничной сельскохозяйственной ярмарки «Масленица – 2017» в Йошкар-Оле 26 февраля 2017 года в г. Йошкар-Оле на территории ГБУК Республики Марий Эл «Информационно-туристский центр «Царевококшайский Кремль» прошла праздничная сельскохозяйственная ярмарка «Масленица – 2017». На ярмарке представлены основные виды продукции марийских товаропроизводителей, в т.ч. мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца куриные, перепелиные и гусиные, рыба, мед и продукты пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, дары леса и сувенирная продукция. 27/02/2017