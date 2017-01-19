19/03/2017

Роспотребнадзором по Марий Эл с 27 января по 13 марта проверено 46 объектов по реализации стеклоомывающей жидкости (итоги)

ООО «Бриллианс», ООО «МариМарт», ООО «Альпари-Ульяновск», ООО «Агава», ИП Шадрин В.М., ООО «Агроторг», г. Йошкар-Ола; ООО «Инна», ИП Александрова, ООО «Перекресток», Медведевский район, д. Русский Кукмор; ООО «Рада»; ООО «Феникс Плюс», Оршанский район, п. Оршанка; ООО «Эра», Параньгинский район, д. Ильпанур; ИП Яковлев В.Ю., ИП Веденеева Н.Г., ИП Габдрахманов Н.Р. г. Волжск; ИП Антонова З.И., ИП Светлаков Н.Н., Куженерский район; ИП Михайлова В.А., Советское райпо, ИП Сарваров В.А., Советский район; ИП Свинцов С.Н, Новоторъяльский район; ООО «Алексия», ООО «Агат», ООО «Лига-Плюс» Сернурский район; ИП Ежов Д.И., Юринский район; ООО «Тандем», ООО «Барс» Килемарский район; ООО «Ренал», ООО «Харав», ООО «Сардан», Мари-Турекский район, ООО «Горинка», ООО «Чикаго», Горномарийский район, ООО «Фламинго», ООО «Альбион», Звениговский район ).



Из числа проверенных юридических лиц выявлены нарушения:

реализация продукции, запрещенной Постановлением № 7 от 24.01.2017 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» (ООО «Альпари-Ульяновск», г. Йошкар-Ола); реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям законодательства, тестеров (ООО «Альпари-Ульяновск», г. Йошкар-Ола); стеллажи для хранения алкогольной продукции выполнены из материалов, неподлежащих мойке и дезинфекции (ООО «Агат», Сернурский район); отсутствуют ценники на спиртосодержащей жидкости (ИП Сарваров В.А., Советский район).



По данным фактам в отношении ООО «Альпари-Ульяновск» возбуждены административные производства по ст. 14.2. КоАП РФ и 14.15 КоАП РФ, материалы по ст. 14.2 КоАП РФ находятся на рассмотрении в суде. ООО «Альпари-Ульяновск», ООО «Агат» и ИП Сарваров В.А. привлечены к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ, ст. 6.3. КоАП РФ и 14.5. КоАП РФ соответственно, общая сумма административных штрафов составила 11000 рублей.



С 27.01.2017 по 13.03.2017 г. Управлением проверено 46 объектов по реализации стеклоомывающей жидкости. По данным лабораторных исследований наличие метанола установлено в 9-х пробах:

жидкости стеклоомывающей незамерзающей – «Зимний - 30 С» (производитель ООО «Профстиль», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4 стр. 1), отобранной в магазине «Хозтовары» ИП Сафина А.А, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Алашайка с превышением метилового спирта в концентрации 30,3 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – 30С «LAZUR» (производитель ООО «Химсервис», г. Москва, пр-т Вернадского, 113), отобранной в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Актугансола с превышением метилового спирта в концентрации 16,5 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – 30С «Сибирь» (производитель ООО «ЭлитЭстейдКомпани», адрес, указанной на этикетке - г. Москва, ул. Борисовская, 16; адрес, указанный в сертификате соответствия – 10965, г. Москва, ул. Иловайская, д. 9 стр. 7), отобранной в магазине «Автозапчасти» ИП Масленниковой М.А., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 29,8 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Алтын - 30С» (производитель ООО «ИнтерТорг», г. Москва, ул. Б. Жигуленкова, д. 25 кор. 1), отобранной в магазине «Рубин» Сернурского райпо, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур с превышением метилового спирта в концентрации 25,9 %; стеклоомывающей жидкости – 30С «Сибирь» (производитель ООО «ЭлитЭстейдКомпани», г. Москва, ул. Иловайская, д. 9 стр. 7), отобранной в магазине «Авотзапчасти» ООО ПО «Литий», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск с превышением метилового спирта в концентрации 33,5 %; жидкости стеклоомывающей незамерзающей – 30С «Autofrost» (производитель ООО «Автохим-52», Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Лермонтова, д. 7 пом. 1), отобранной в магазине «Хозяюшка» ИП Таныгиной А.С., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 16,7 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Лазурь», марки А «LAZUR» - 30С (производитель ООО «Химсервис», Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Хуторская, 10 «Б»), отобранной в магазине «Орбита» ИП Быковой С.В., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, с превышением метилового спирта в концентрации 15,1 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – - 30С «Алтын» (производитель ООО «ИнтерТорг», г. Москва, ул. Б. Жигуленкова, д. 25 кор. 1), отобранной в магазине «Автозапчасти» ИП Журавлева С.Ю., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 28,0 %; жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Лазурь», марки А «ALPINA» - 30С (производитель ООО «Химсервис», Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Хуторская, 10 «Б»), отобранной в магазине «Хозтовары» ИП Шадрина В.М., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, 53, с превышением метилового спирта в концентрации 22,0 %.



Допустимый уровень метанола превышен, что не соответствует требованиям гл. IIраздела 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору», утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (норматив не более 0,05%).



По данным фактам Управлением возбуждены административные производства, наложен арест на 40 л указанной выше продукции. Восемь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 24000 рублей, конфисковано 20 л стеклоомывающей жидкости, один материал (ИП Шадрин В.М.) находятся на рассмотрении в суде.



Также, для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, информация направлена в адрес органов, выдавших свидетельства о государственной регистрации; органов по сертификации, Управлений Роспотребнадзора по местонахождению производителей продукции; правоохранительных органов; органов прокуратуры и соответствующих подразделений Следственного комитета Республики Марий Эл.



С 27 января по 13 марта 2017 года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора поступило 3 обращения от граждан, проживающих в Медведевском районе (д. Сенькино), в Куженерском районе (д. Мари Шои), г. Йошкар-Оле о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции.



В ходе проверок, проведенных совместно с органами МВД, указанные факты не подтвердились.



Специалистами Управления и его территориальных отделов совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7.



Проверено 592 объекта. По материалам, направленным в Управление из МВД по 7 фактам продажи запрещенной продукции, установленным в магазинах «Магнолия» ООО «Трактир», г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт, 6; «Пеледыш» ИП Гусева И.А., д. Чуксола Новоторъяльского района; «Продукты» Советского райпо; «Мечта хозяйки» ИП Шабалина, п. Медведево Медведевского района; «Лего» ИП Златиновой, п. Параньга, ул. Тукаевская, 48 «а», Параньгинского района, ИП Макеевой, Куженерского района, ООО «Фиш», ИП Абдуллина, г. Волжска в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ст. 14.2 КоАП РФ, наложен арест на 166 единиц спиртосодержащей жидкости, общим объемом 26,1 л, конфисковано 5 единиц спиртосодержащей жидкости по 99 мл.



Из числа рассмотренных материалов к административной ответственности в виде штрафов привлечены ИП Гусев, ЗАО «Бакалея», ИП Макеева. Общая сумма наложенных штрафов составила 7500 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении, о принятых мерах будет сообщено дополнительно.



Управлением по материалам совместных проверок с МВД привлечено к административной ответственности 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Сырейщикова Т.И., ИП Беляева Н.В., ИП Рыбакова И.С. – г. Волжск и Волжский район) по ст. 14. 2 КоАП РФ на общую сумму 9000 рублей.

В рамках исполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 31 от 25.01.2017 «О проведении внеплановых проверок розничной продажи спиртосодержащей продукции», Постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» № 7 от 24.01.2017 года, Управлением с 26 января по 13 марта 2017 года организованы проверки в отношении 36 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по обороту спиртосодержащей продукции ().Из числа проверенных юридических лиц выявлены нарушения:По данным фактам в отношении ООО «Альпари-Ульяновск» возбуждены административные производства по ст. 14.2. КоАП РФ и 14.15 КоАП РФ, материалы по ст. 14.2 КоАП РФ находятся на рассмотрении в суде. ООО «Альпари-Ульяновск», ООО «Агат» и ИП Сарваров В.А. привлечены к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ, ст. 6.3. КоАП РФ и 14.5. КоАП РФ соответственно, общая сумма административных штрафов составила 11000 рублей.С 27.01.2017 по 13.03.2017 г. Управлением проверено 46 объектов по реализации стеклоомывающей жидкости. По данным лабораторных исследований наличие метанола установлено в 9-х пробах:Допустимый уровень метанола превышен, что не соответствует требованиям гл. IIраздела 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору», утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (норматив не более 0,05%).По данным фактам Управлением возбуждены административные производства, наложен арест на 40 л указанной выше продукции. Восемь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 24000 рублей, конфисковано 20 л стеклоомывающей жидкости, один материал (ИП Шадрин В.М.) находятся на рассмотрении в суде.Также, для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, информация направлена в адрес органов, выдавших свидетельства о государственной регистрации; органов по сертификации, Управлений Роспотребнадзора по местонахождению производителей продукции; правоохранительных органов; органов прокуратуры и соответствующих подразделений Следственного комитета Республики Марий Эл.С 27 января по 13 марта 2017 года на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора поступило 3 обращения от граждан, проживающих в Медведевском районе (д. Сенькино), в Куженерском районе (д. Мари Шои), г. Йошкар-Оле о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции.В ходе проверок, проведенных совместно с органами МВД, указанные факты не подтвердились.Специалистами Управления и его территориальных отделов совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7.Проверено 592 объекта. По материалам, направленным в Управление из МВД по 7 фактам продажи запрещенной продукции, установленным в магазинах «Магнолия» ООО «Трактир», г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт, 6; «Пеледыш» ИП Гусева И.А., д. Чуксола Новоторъяльского района; «Продукты» Советского райпо; «Мечта хозяйки» ИП Шабалина, п. Медведево Медведевского района; «Лего» ИП Златиновой, п. Параньга, ул. Тукаевская, 48 «а», Параньгинского района, ИП Макеевой, Куженерского района, ООО «Фиш», ИП Абдуллина, г. Волжска в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ст. 14.2 КоАП РФ, наложен арест на 166 единиц спиртосодержащей жидкости, общим объемом 26,1 л, конфисковано 5 единиц спиртосодержащей жидкости по 99 мл.Из числа рассмотренных материалов к административной ответственности в виде штрафов привлечены ИП Гусев, ЗАО «Бакалея», ИП Макеева. Общая сумма наложенных штрафов составила 7500 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении, о принятых мерах будет сообщено дополнительно.Управлением по материалам совместных проверок с МВД привлечено к административной ответственности 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Сырейщикова Т.И., ИП Беляева Н.В., ИП Рыбакова И.С. – г. Волжск и Волжский район) по ст. 14. 2 КоАП РФ на общую сумму 9000 рублей. В период с 1 января по 12 марта 2017 года согласно экстренным извещениям (форма №58-1/у) о случаях острых отравлений спиртосодержащей продукцией по дате отравления, представленным лечебно-профилактическими учреждениями Республики Марий Эл (РМЭ), ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по заключительному диагнозу, зарегистрирован 31 случай острых отравлений спиртосодержащими жидкостями (28 случаев – отравления этанолом, 1 случай – отравление суррогатом алкоголя, 2 – метанолом), из них 24 – с летальным исходом (22 случая отравлений этанолом, 2 – метанолом).

В 2016 году за аналогичный период зарегистрировано 53 случая, из них 31 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 30 – отравления этанолом). Наибольшее количество отравлений в республике было зарегистрировано за аналогичный период в 2014-2015 гг. (в 2014 году – 65, из них с летальным исходом 50 (2 случая – отравления метанолом, 48 – отравления этанолом); в 2015 году – 57, из них с летальным исходом – 39 (5 случаев отравлений метанолом, 33 – этанолом, 1 – суррогатами алкоголя).



В 2013 году было зарегистрировано 44 случая отравлений, из них 28 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 25 – отравления этанолом, 2 – суррогатами алкоголя). Случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией в период с 1 января по 12 марта за указанные 5 лет, связанных с некачественным алкоголем промышленного производства, в республике не зарегистрировано. В 2016 году за аналогичный период зарегистрировано 53 случая, из них 31 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 30 – отравления этанолом). Наибольшее количество отравлений в республике было зарегистрировано за аналогичный период в 2014-2015 гг. (в 2014 году – 65, из них с летальным исходом 50 (2 случая – отравления метанолом, 48 – отравления этанолом); в 2015 году – 57, из них с летальным исходом – 39 (5 случаев отравлений метанолом, 33 – этанолом, 1 – суррогатами алкоголя).В 2013 году было зарегистрировано 44 случая отравлений, из них 28 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 25 – отравления этанолом, 2 – суррогатами алкоголя). Случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией в период с 1 января по 12 марта за указанные 5 лет, связанных с некачественным алкоголем промышленного производства, в республике не зарегистрировано.

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ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА В январе в Марий Эл зарегистрировано 5 случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями В период с 1 по 30 января 2017 года согласно экстренным извещениям (форма №58-1/у) о случаях острых отравлений спиртосодержащей продукцией, представленным лечебно-профилактическими учреждениями Республики Марий Эл (РМЭ), ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по заключительному диагнозу, зарегистрировано 5 случаев острых отравлений спиртосодержащими жидкостями (4 случая – отравления этанолом, 1 случай – отравление суррогатом алкоголя), из них 1 – с летальным исходом (этанолом). 03/02/2017