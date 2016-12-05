Республиканский театр кукол 13 марта принял участие в I Всероссийском фестивале театров народов Поволжья и Урала «Идель-Урал-Буа - пространство диалога», который прошел в городе Буинске (Республика Татарстан).
Йошкар-олинские кукольники представили спектакль «Золотой ключик», премьера которого состоялась 16 ноября 2016 года. Этот спектакль поставлен известным питерским режиссером Николаем Боровковым и художником Алевтиной Торик.
«Мы впервые были в городе Буинске, - делится впечатлениями художественный руководитель театра кукол Алексей Ямаев. - Радует, что в столь маленьком городке проводится свой собственный фестиваль. Буинцы оказали очень теплый прием. Из критиков наш спектакль оценил Александр Вислов. Он отметил актерские работы Анны Деркач, Марианны Сильвестровой, Сергея Печенникова».
Фестиваль «Идель-Урал-Буа» проходит с 12 по 22 марта. В нем принимают участие 16 драматических и кукольных театров из Казани, Алма-Аты, Ульяновска, Йошкар-Олы, Димитровграда, Элисты, Ижевска и других городов.
Данный фестиваль посвящен 100-летию со дня основания татарского профессионального театра. Для обсуждения спектаклей были приглашены ведущие театральные критики страны: Александр Вислов (г.Москва), Анна Банасюкевич (г.Москва), Дина Давлетшина (г.Уфа), Олеся Кренская (г.Ульяновск), Нияз Игламов (г.Казань). Фестиваль планируется проводить ежегодно.