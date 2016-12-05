18/03/2017

Кукольники из Марий Эл показали себя на фестивале театров Поволжья







Йошкар-олинские кукольники представили спектакль «Золотой ключик», премьера которого состоялась 16 ноября 2016 года. Этот спектакль поставлен известным питерским режиссером Николаем Боровковым и художником Алевтиной Торик.

Республиканский театр кукол 13 марта принял участие в I Всероссийском фестивале театров народов Поволжья и Урала «Идель-Урал-Буа - пространство диалога», который прошел в городе Буинске (Республика Татарстан).Йошкар-олинские кукольники представили спектакль «Золотой ключик», премьера которого состоялась 16 ноября 2016 года. Этот спектакль поставлен известным питерским режиссером Николаем Боровковым и художником Алевтиной Торик. «Мы впервые были в городе Буинске, - делится впечатлениями художественный руководитель театра кукол Алексей Ямаев. - Радует, что в столь маленьком городке проводится свой собственный фестиваль. Буинцы оказали очень теплый прием. Из критиков наш спектакль оценил Александр Вислов. Он отметил актерские работы Анны Деркач, Марианны Сильвестровой, Сергея Печенникова».



Фестиваль «Идель-Урал-Буа» проходит с 12 по 22 марта. В нем принимают участие 16 драматических и кукольных театров из Казани, Алма-Аты, Ульяновска, Йошкар-Олы, Димитровграда, Элисты, Ижевска и других городов.



Данный фестиваль посвящен 100-летию со дня основания татарского профессионального театра. Для обсуждения спектаклей были приглашены ведущие театральные критики страны: Александр Вислов (г.Москва), Анна Банасюкевич (г.Москва), Дина Давлетшина (г.Уфа), Олеся Кренская (г.Ульяновск), Нияз Игламов (г.Казань). Фестиваль планируется проводить ежегодно. Фестиваль «Идель-Урал-Буа» проходит с 12 по 22 марта. В нем принимают участие 16 драматических и кукольных театров из Казани, Алма-Аты, Ульяновска, Йошкар-Олы, Димитровграда, Элисты, Ижевска и других городов.Данный фестиваль посвящен 100-летию со дня основания татарского профессионального театра. Для обсуждения спектаклей были приглашены ведущие театральные критики страны: Александр Вислов (г.Москва), Анна Банасюкевич (г.Москва), Дина Давлетшина (г.Уфа), Олеся Кренская (г.Ульяновск), Нияз Игламов (г.Казань). Фестиваль планируется проводить ежегодно.

Республиканский театр кукол Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

КУЛЬТУРА Артисты из Марий Эл отправились в гастрольный тур по городам Иваново и Кинешма В гости йошкар-олинские артисты отправились с комедиями «Тётки» А. Коровкина, «Примадонны» К. Людвига и «Особо любящий таксист» Р. Куни, а также детским спектаклем «Ромка в компьютерном царстве» по пьесе Н. Кузьминых и Е. Шашина. Гастроли являются обменными: в феврале в Йошкар-Оле выступал Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, а в апреле жители марийской столицы увидят спектакли Ивановского областного драматического театра. 15/03/2017