17 марта на площади Ленина в Йошкар-Оле прошло торжественное построение сотрудников частных охранных организаций Республики Марий Эл. В мероприятии приняли участие начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Александр Бурдо, руководитель аппарата Главного федерального инспектора по Республике Марий Эл Павел Зуев, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Евгений Корец, первый заместитель мэра Йошкар-Олы Владимир Галушкин, представители республиканских частных охранных организаций.В честь юбилея сотрудникам ЧОО были вручены благодарственные письма начальника Главного управления лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии Российской Федерации генерал-майора полиции Леонида Веденова, грамоты Отдела Росгвардии по Республике Марий Эл, юбилейные медали и знаки Координационного Совета при Отделе Росгвардии по Республике Марий Эл, благодарности министра внутренних дел по Республике Марий Эл, нагрудные знаки «За содействие полиции» и другие награды.

Поздравляя собравшихся, начальник отдела Росгвардии по Республике Марий Эл Александр Бурдо отметил, что в настоящее время под охраной частных организаций находится более 2500 объектов различной формы собственности.

Здесь осуществляют трудовую деятельность более 1500 работников охраны, значительную часть из которых составляют уволенные в запас бывшие сотрудники органов внутренних дел и Вооруженных сил Российской Федерации. Важно, что руководители и сотрудники охранных организаций не только осуществляют функции по охране объектов на договорной основе, но и вносят немалый вклад в обеспечение охраны общественного порядка на улицах Йошкар-Олы, а также других городов и крупных населенных пунктов республики.

«Идет непрерывный процесс совершенствования законодательства, регламентирующего охранную деятельность. Совершенствуются формы и методы контроля со стороны государственных структур, - отметил Александр Бурдо. - Современная частная охрана вышла на новую качественную ступень. В настоящее время это технически обеспеченная, мобильная и организованная система защиты собственности и правопорядка от различных антиобщественных проявлений. С праздником, уважаемые коллеги! Благодарю за службу!»