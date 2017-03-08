Повышение зарплат российских медработников в 2016 г. не достигло целевых показателей, особенно сильно отстают от плана зарплаты младшего медперсонала, сообщил директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член Центрального штаба Народного фронта Эдуард Гаврилов. Он подчеркнул, что к такому выводу пришли эксперты Фонда по итогам анализа данных, опубликованных Росстатом. По их мнению, это ставит под вопрос выполнение требований президента и правительства о последовательном повышении зарплат врачей за 2017 г. до 200% от средней по региону.

Гаврилов: План по повышению зарплат медработников в 2016 г. не был выполнен

На прошлой неделе президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин встретился с врачами открывшегося в Брянске перинатального центра. Он напомнил, что в 2018 г. уровень зарплат врачей должен составить 200%, а среднего и младшего персонала – 100% от средней заработной платы по региону. Глава государства также выразил уверенность в том, что регионам удастся достичь этих показателей.По предварительным данным Росстата, у врачей, работающих в медицинских организациях федерального уровня, средняя зарплата к концу 2016 г. почти достигла 180% от средней зарплаты по региону, сообщил Гаврилов.

«Однако средняя зарплата врачей по всем типам медицинских организаций (включая региональные и муниципальные) составила 155,1% от средней зарплаты по стране (на 2,8% ниже плана), среднего медперсонала – 86,2% (на 0,1% ниже плана), младшего медперсонала – 56,4% (на 20% ниже плана)», – отметил он.

Директор Фонда «Здоровье» рассказал, что у каждого региона есть своя собственная «дорожная карта» на 2012–2018 гг., где зафиксированы целевые показатели, связывающие размер средней зарплаты врачей и других медработников с величиной средней зарплаты в регионах.

«По нашим данным, в 2016 г. более трети регионов (31 из 85) не достигли целевого показателя по средней зарплате врачей. При этом более чем на 10% не дотянули до плана Москва (86,4%), Рязанская область (84,8%), Республика Татарстан (88,7%) и Курская область (89,0%)», – сообщил Эдуард Гаврилов.

Пятая часть (16 из 85) регионов не достигли целевого показателя по зарплате среднего медперсонала. Среди антилидеров рейтинга оказались Тюменская (87,4%), Рязанская области (90,5%), Республика Саха (Якутия) (91,2%) и Омская область (92,1%).

«Наихудшая ситуация сложилась с повышением зарплат младшего медперсонала. Целевого показателя не достигли почти три четверти (62 из 85) регионов. Мы часто слышим жалобы от руководителей медицинских учреждений на то, что из-за низких зарплат к ним на работу не идут санитары. Постоянный дефицит кадров неизбежно отражается и на качестве работы медицинских учреждений в целом», – подчеркнул глава Фонда «Здоровье».

Отдельно он перечислил регионы, не справившиеся с запланированным повышением зарплат среди всех трех категорий медицинских работников одновременно. Это Воронежская, Курская, Рязанская, Ярославская, Астраханская, Ульяновская, Тюменская, Омская области; Республики Калмыкия, Марий Эл, Татарстан, Саха (Якутия); Карачаево-Черкесская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Забайкальский край.Он отметил, что ряд регионов – Омская и Рязанская области в последние месяцы 2016 г. и Ульяновская область в начале 2017 г. – переписали ранее утвержденные показатели «дорожной карты», по-видимому, обнаружив, что не справляются с собственными планами.

«Конечно, чисто формально, теперь эти регионы могут рапортовать о выполнении планов. Логика примерно такая: строили дом, получился гараж, но всем быстро объяснили, что так и было задумано. Однако в таком случае вообще пропадает смысл постановки планов работы по совершенствованию системы здравоохранения и общественного контроля за их реализацией, так как можно на финишной прямой изменить критерии в любую сторону ради формально положительной оценки своей работы. Поэтому мы в нашем анализе пользовались планами, утвержденными на начало, а не на конец 2016 г.».

Росстат опубликовал данные о средних зарплатах медработников в разных регионах России в 2016 г. Средняя зарплата врачей по стране за год выросла на 5,8% и составила 50,7 тыс. руб., среднего медперсонала – на 4,4% до 28,2 тыс. руб., младшего медперсонала – на 9,6% до 18,4 тыс. руб.Между тем, согласно «майскому указу» президента и утвержденной правительством «дорожной карте» по повышению эффективности здравоохранения, средняя зарплата врачей к 2018 г. должна составить 200% от средней по региону. Учитывая поэтапное повышение, в 2016 г. средняя зарплата врачей должна была достичь уровня 159,6% от средней зарплаты по стране, среднего медперсонала – 86,3%, а младшего медперсонала – 70,5%.В соответствии с планами правительства в 2017 г. заработная плата врачей должна продолжить свой рост: с 1 января – на 7,5%, затем до 1 октября – до значения в 180% от средней по региону. К началу 2018 г. зарплата врачей в соответствии с «майскими указами» президента должна составлять 200% от средней по стране.

«Мы надеемся, что за предстоящий год эта цель будет достигнута», – заключил Гаврилов.