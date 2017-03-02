17/03/2017

В Марий Эл свыше 1,5 тыс абонентов «Ростелекома» сменили медь на оптику







Технический директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Сергей Еросланов отмечает:

«Ростелеком» за прошедший год переключил в Республике Марий Эл свыше 1 500 абонентов широкополосного доступа в Интернет с медной технологии (ADSL) на оптическую (FTTb – «оптика до здания»). Наибольшее количество миграций осуществлено в городах Йошкар-Ола и Звенигово, а также в поселках Медведево и Советский.Технический директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Сергей Еросланов отмечает: «Компания ведет активную замену медных линий связи в населенных пунктах республики с 2011 года. За это время на оптику переведены порядка 20 тыс. абонентов. Для них это улучшение не только качества предоставляемых услуг, но и возможность подключения дополнительных сервисов: от системы контроля доступа в квартиру до системы «умный дом».

Напомним, для пользователей оптической сети доступны по выгодным тарифам пакетные предложения, включающие «Домашний телефон», «Домашний Интернет» со скоростью до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с более чем 200 цифровыми каналами, в том числе и в формате высокой четкости (HD).



Чтобы подключить Интернет по технологии FTTb или же переключиться на данную технологию, необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания компании или по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800 . Перевод абонентов на оптоволокно при наличии технической возможности производится бесплатно и в удобное для пользователей время. Напомним, для пользователей оптической сети доступны по выгодным тарифам пакетные предложения, включающие «Домашний телефон», «Домашний Интернет» со скоростью до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» с более чем 200 цифровыми каналами, в том числе и в формате высокой четкости (HD).Чтобы подключить Интернет по технологии FTTb или же переключиться на данную технологию, необходимо обратиться в центры продаж и обслуживания компании или по бесплатному федеральному номеру. Перевод абонентов на оптоволокно при наличии технической возможности производится бесплатно и в удобное для пользователей время.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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