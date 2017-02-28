В январе 2017г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без бюджетных, банков, страховых и организаций с численностью до 15 человек), в действующих ценах составил +291,3 млн. рублей (131 организация получила прибыль в размере 751,0 млн. рублей, 70 организаций имели убыток на сумму 459,7 млн. рублей) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 30,1%. В январе 2016г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял +416,7 млн. рублей.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за январь 2017 года

Сальдо прибылей (+)

и убытков (-) Прибыль (+) Убыток (-) млн.

рублей в % к

январю 20161) млн.

рублей в % к

январю 20161) млн.

рублей в % к

январю 20161) Всего 291,3 69,9 751,0 56,5 459,7 50,4 в том числе по видам экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 37,3 33,2 157,3 128,8 120,0 12,0 р. обрабатывающие производства 88,4 х 302,1 100,6 213,7 29,8 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 229,5 28,1 232,5 27,7 3,0 13,5 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -4,1 х 5,6 156,0 9,8 111,2 строительство -25,7 х 4,5 46,4 30,2 90,9 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -20,6 х 7,4 61,5 28,1 60,1 транспортировка и хранение -13,4 х 0,2 - 13,6 53,3 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -1,2 х 0,3 78,3 1,5 2,2 р. деятельность в области информации и связи -18,8 х 13,6 58,7 32,3 88,3 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20,2 147,5 22,3 149,8 2,1 176,8 деятельность профессиональная, научная и техническая -0,5 х 0,3 48,6 0,8 109,5 образование 0,3 18,6 0,7 26,2 0,5 34,8 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -1,6 х 2,5 8,4 р. 4,1 62,8 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений К - К - - - предоставление прочих видов услуг 1,6 х 1,7 2,1 р. 0,1 8,1

1) Темпы изменения сальдированного финансового результата отчетного периода по сравнению с



соответствующим периодом предыдущего года рассчитаны по сопоставимому кругу организаций; с учетом корректировки данных соответствующего периода предыдущего года, исходя из изменений учетной политики, законодательных актов и др. в соответствии с методологией бухгалтерского учета.

х - означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.



В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.



В январе 2017г. доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократилась на 7 процентных пунктов и составила 34,8%.

Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в % к общему числу организаций