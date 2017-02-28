|
|
2017
|
Справочно
2016
|
|
доля
прибыльных
организаций
|
доля
убыточных
организаций
|
доля
прибыльных
организаций
|
доля
убыточных
организаций
|
Всего
|
65,2
|
34,8
|
58,2
|
41,8
|
в том числе по видам экономической деятельности:
|
|
|
|
|
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
|
85,7
|
14,3
|
92,9
|
7,1
|
обрабатывающие производства
|
68,9
|
31,1
|
62,3
|
37,7
|
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|
83,3
|
16,7
|
66,7
|
33,3
|
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|
57,9
|
42,1
|
47,4
|
52,6
|
строительство
|
53,3
|
46,7
|
46,7
|
53,3
|
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|
60,0
|
40,0
|
70,0
|
30,0
|
транспортировка и хранение
|
40,0
|
60,0
|
20,0
|
80,0
|
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|
57,1
|
42,9
|
57,1
|
42,9
|
деятельность в области информации и связи
|
40,0
|
60,0
|
20,0
|
80,0
|
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|
75,0
|
25,0
|
58,3
|
41,7
|
деятельность профессиональная, научная и техническая
|
42,9
|
57,1
|
42,9
|
57,1
|
образование
|
63,6
|
36,4
|
45,5
|
54,5
|
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|
50,0
|
50,0
|
25,0
|
75,0
|
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|
100,0
|
-
|
100,0
|
-
|
предоставление прочих видов услуг
|
75,0
|
25,0
|
62,5
|
37,5