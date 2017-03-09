Председатель правозащитной организации «Человек и Закон» Ирина Протасова: Сегодня защита права детей-сирот на получение жилья в Республике Марий Эл - задача не только государства, но и правозащитников15 марта 2017 г. Ирина Протасова приняла участие в заседании Клуба, проходившем в Центре «Детство» в Йошкар-Оле. Мероприятие проводилось для молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающийся в образовательных организациях Республики Марий Эл. К участию в мероприятии были также приглашены представители Министерства социального развития, Министерства образования и науки РМЭ, Центра занятости населения г. Йошкар-Олы. Сотрудники ведомств разъяснили участникам порядок получения социальных льгот, гарантий и возможные механизмы трудоустройства.В ходе беседы представитель Министерства образования и науки сообщила, что жилье, гарантированное детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по достижении им возраста совершеннолетия, предоставляется большинству из них в порядке очереди (то есть по истечении, примерно, 6-7 лет), но те, кто не захотел ждать в течение такого долгого времени, отстояли свое право на своевременное получение жилья через суд.Ирина Протасова в своем выступлении рассказала о правозащитной организации «Человек и Закон», о ее сотрудниках и направлениях работы. Она отметила, что в организации предоставляются бесплатные консультации по различным вопросам - медицинское обеспечение, право на получение образования, трудоустройства. Председатель МРОО «Человек и Закон» разъяснила присутствующим, чем организации может быть им полезна.

- Вопрос предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, это не просто важный вопрос, это вопрос насущный и, более того, требующий безотлагательного решения, - отметила Ирина Протасова в своем выступлении. - Учитывая, что многим ребятам после окончания учебного заведения просто некуда идти, у них нет ни собственной квартиры, ни родственников, ни возможности арендовать комнату, эта проблема становится главным препятствием для включения в нормальную жизнедеятельность. Поэтому я рекомендую заранее, до окончания учебного заведения, заняться вопросом защиты своего права на получение жилья, в том числе, через судебные механизмы, а наша организация готова предоставить юридическую помощь в этом процессе.

Обращаем внимание читателей из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, либо их родственников и близких. Если Вы столкнулись с тем, что при достижении возраста 18 лет Вас не обеспечили жильем, Вы можете обратиться в организацию «Человек и Закон».

Адрес организации:

Председатель МРОО «Человек и Закон» предоставила адрес организации, куда можно обратиться за правовой помощью и телефон, по которому также можно проконсультироваться, если человек проживает не в Йошкар-Оле.Кроме того, если Вы обращались в суд по этому вопросу, но решение суда о предоставлении Вам жилья не исполняется, Вы также можете обратиться к нам.г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д. 25. Телефон: (8362) 72-06-32.