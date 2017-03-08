Депутаты Государственной Думы от Марий Эл Виктор Кидяев и Светлана Солнцева напомнили руководителю Федерального дорожного агентства про затянувшуюся реконструкцию дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали «Волга».Актуальные вопросы дорожного строительства, качества и состояния важнейших российских дорог депутаты Госдумы обсуждали на заседании внутрифракционной группы первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева. На злободневные вопросы парламентариев ответил Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.Представители Республики Марий-Эл в Госдуме обратили внимание главы Федерального дорожного агентства на проблему и регионального, и местного характера – затянувшуюся реконструкцию автодороги федерального значения Йошкар-Ола – Зеленодольск до магистрали «Волга».Депутат Светлана Солнцева напомнила, что Агентство еще в 2012 году провело реконструкцию первого участка дороги. К тому же разработана проектная документация и проведена госэкспертиза на следующий участок этой трассы, который проходит в обход посёлка Силикатный.

«С 2014 года реконструкция приостановлена. Уже три года в населённом пункте идет движение транзитного транспорта, от чего создается напряжённая ситуация с безопасностью дорожного движения. Очаг ДТП, приходящийся на посёлок Силикатный, характеризуется как прогрессирующий», - отметила Светлана Солнцева.

Роман Старовойт сообщил, что решать эту проблему планируют уже в 2017-2018 году, но для этого понадобится не только активность дорожников, но и помощь депутатов.

«Не только в 2018 планируем, мы подали заявку на финансирование работ и на текущий 2017 год. Этот объект мне известен. Безусловно, он необходим, и мы понимаем его важность. Но мы будем просить вашей поддержки во время очередного бюджетного цикла. Минтрансу, региону, и если вы подключитесь - нам с вами, необходимо будет обосновать важность реконструкции на трёхсторонней комиссии, которая проходит в Правительстве, нужно убедить Минфин», - сказал Роман Старовойт.