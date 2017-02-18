За период с 6 по 12 марта текущего года (10 неделя) в республике зарегистрировано 118 случаев острой кишечной инфекции, показатель заболеваемости составил 17,2 на 100 тыс. населения, что на 1,7% ниже среднемноголетнего уровня за последние 5 лет (17,5).Более 78% случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет.

Случаи заболевания зарегистрированы в 12 административных территориях республики. Наиболее высокие показатели, превышающие средний показатель по республике (17,2 на 100 тыс. населения), зарегистрированы на территории Медведевского (28,3), Юринского (25,7) районов, г. Йошкар-Олы (23,9).

Острые кишечные инфекции

Причинами заболевания людей явились пищевые продукты домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления, сроков и условий хранения пищевых продуктов, употребление не мытых или плохо промытых фруктов, овощей.- это группа инфекционных заболеваний, вызываемых патогенным энтеробактериями, представителями условно-патогенной флоры (УПФ), многочисленными вирусами и характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта с развитием симптомов токсикоза и дегидратации (обезвоживания, эксикоза).

Особенно тяжело острая инфекция протекает у детей и людей пенсионного возраста. Инкубационный период патологии длится от нескольких часов до семи суток.

Источником инфекции является человек и (или) животные.Возбудители кишечных инфекций попадают в организм человека с инфицированными продуктами питания и напитками, а также через грязные руки. При хранении пищи в тепле микробы быстро размножаются, что резко увеличивает риск развития заболевания.Для того чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать следующие правила:не употребляйте некачественные продукты питания: продукты с истекшим сроком годности, нарушенной фабричной упаковкой, консервы из бомбажных (вздутых) банок, а также продукты, внешний вид, запах или вкус которых вызывают сомнения в их свежести;тщательно мойте фрукты, овощи и зелень безопасной водой;не употреблять продукты, купленные у частных хозяев (молоко, творог, сметану и т.д.) без тепловой обработки;тщательно соблюдайте режим тепловой обработки при приготовлении блюд;яйца следует тщательно проваривать и прожаривать;старайтесь использовать свежеприготовленную пищу;соблюдайте сроки хранения готовых блюд;избегайте контакта сырых и вареных продуктов, как при их хранении, так и при приготовлении пищи. Нельзя резать готовую пищу немытым ножом, использованным для измельчения сырых продуктов;тщательно соблюдайте меры личной гигиены и чистоту на кухне и в местах приёма пищи.