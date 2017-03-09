15 марта Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов встретился с известной российской певицей Еленой Ваенгой.
В разговоре она поделилась своими впечатлениями о столице Марий Эл, отметив, что это не первый ее визит в Йошкар-Олу. В прошлый раз певица ознакомилась с достопримечательностями города, прогулялась по набережной, фотографируя особенно интересные места, и настолько была поражена красотой Йошкар-Олы, количеством красивых храмов и церквей, что на этот раз приехала не одна, а со своими родными.
«Это один из самых красивых городов России. Я вам больше могу сказать, я в прошлый раз обещала к вам приехать с родителями и ребенком, я приехала с ними. Все сегодня со мной. Я привезла сюда специально маму, чтоб она увидела один из самых красивых городов. Сейчас идет Великий Пост и то количество церквей, которые есть в вашем городе, мне кажется, нет ни в одном городе России. Для моей мамы это очень важно, а я люблю свою маму и привезла ее специально для этого», - призналась Елена Ваенга.
Певица отметила, что вновь приехала в Йошкар-Олу с сольным концертом. Артистка также рассказала Главе республике о своем гастрольном графике, который всегда крайне насыщенный и напряженный, и о планируемых концертах. Леонид Маркелов поинтересовался у Елены Ваенги, как ее встретили и как разместили.
Леонид Маркелов отметил, что упорный труд Елены Ваенги, ее темперамент позволили певице добиться успеха, завоевать признание и любовь многочисленных поклонников.
КУЛЬТУРААртисты из Марий Эл отправились в гастрольный тур по городам Иваново и КинешмаВ гости йошкар-олинские артисты отправились с комедиями «Тётки» А. Коровкина, «Примадонны» К. Людвига и «Особо любящий таксист» Р. Куни, а также детским спектаклем «Ромка в компьютерном царстве» по пьесе Н. Кузьминых и Е. Шашина. Гастроли являются обменными: в феврале в Йошкар-Оле выступал Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского, а в апреле жители марийской столицы увидят спектакли Ивановского областного драматического театра.15/03/2017