15 марта Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов встретился с известной российской певицей Еленой Ваенгой.В разговоре она поделилась своими впечатлениями о столице Марий Эл, отметив, что это не первый ее визит в Йошкар-Олу. В прошлый раз певица ознакомилась с достопримечательностями города, прогулялась по набережной, фотографируя особенно интересные места, и настолько была поражена красотой Йошкар-Олы, количеством красивых храмов и церквей, что на этот раз приехала не одна, а со своими родными.

«Это один из самых красивых городов России. Я вам больше могу сказать, я в прошлый раз обещала к вам приехать с родителями и ребенком, я приехала с ними. Все сегодня со мной. Я привезла сюда специально маму, чтоб она увидела один из самых красивых городов. Сейчас идет Великий Пост и то количество церквей, которые есть в вашем городе, мне кажется, нет ни в одном городе России. Для моей мамы это очень важно, а я люблю свою маму и привезла ее специально для этого», - призналась Елена Ваенга.

Певица отметила, что вновь приехала в Йошкар-Олу с сольным концертом. Артистка также рассказала Главе республике о своем гастрольном графике, который всегда крайне насыщенный и напряженный, и о планируемых концертах. Леонид Маркелов поинтересовался у Елены Ваенги, как ее встретили и как разместили.Леонид Маркелов отметил, что упорный труд Елены Ваенги, ее темперамент позволили певице добиться успеха, завоевать признание и любовь многочисленных поклонников.