|
|
2015
|
Справочно 2014 1)
|
млн.рублей
|
в % к итогу
|
млн.рублей
|
в % к итогу
|
Валовой региональный продукт в основных ценах (валовая добавленная стоимость в основных ценах)
|
165531,0
|
100,0
|
143396,1
|
100,0
|
в том числе
|
|
|
|
|
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|
32255,8
|
19,5
|
26010,6
|
18,1
|
рыболовство, рыбоводство
|
20,9
|
0,0 2)
|
34,3
|
0,0 2)
|
добыча полезных ископаемых
|
163,8
|
0,1
|
192,9
|
0,1
|
обрабатывающие производства
|
46689,6
|
28,2
|
32;534,2
|
22,7
|
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|
5572,1
|
3,4
|
5539,6
|
3,9
|
строительство
|
15338,3
|
9,3
|
16282,9
|
11,4
|
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|
15071,4
|
9,1
|
14679,1
|
10,2
|
гостиницы и рестораны
|
1866,2
|
1,1
|
1755,8
|
1,2
|
транспорт и связь
|
6995,3
|
4,2
|
8939,6
|
6,2
|
финансовая деятельность
|
528,2
|
0,3
|
404,9
|
0,3
|
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
|
13909,1
|
8,4
|
9852,7
|
6,9
|
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование
|
11508,0
|
7,0
|
11714,5
|
8,2
|
образование
|
6004,4
|
3,6
|
6149,3
|
4,3
|
здравоохранение и предоставление социальных услуг
|
6420,3
|
3,9
|
6335,3
|
4,4
|
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
|
3187,6
|
1,9
|
2970,4
|
2,1