16/03/2017

Валовой региональный продукт Республики Марий Эл за 2015 год





По итогам 2015 года наибольшая доля в структуре производства валового регионального продукта приходится на обрабатывающие производства (28,2%), сельское хозяйство, охоту, лесное хозяйство (19,5%) и строительство (9,3%).



Объем валового регионального продукта (валовой добавленной стоимости) Республики Марий Эл за 2015 год в текущих ценах составил 165 531,0 млн. рублей. Индекс физического объема относительно 2014 года составил 103,2%. Индекс-дефлятор за 2015 год по отношению к ценам 2014 года составил 111,8%.По итогам 2015 года наибольшая доля в структуре производства валового регионального продукта приходится на обрабатывающие производства (28,2%), сельское хозяйство, охоту, лесное хозяйство (19,5%) и строительство (9,3%). Производство валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности в текущих ценах

2015 Справочно 2014 1) млн.рублей в % к итогу млн.рублей в % к итогу Валовой региональный продукт в основных ценах (валовая добавленная стоимость в основных ценах) 165531,0 100,0 143396,1 100,0 в том числе сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 32255,8 19,5 26010,6 18,1 рыболовство, рыбоводство 20,9 0,0 2) 34,3 0,0 2) добыча полезных ископаемых 163,8 0,1 192,9 0,1 обрабатывающие производства 46689,6 28,2 32;534,2 22,7 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5572,1 3,4 5539,6 3,9 строительство 15338,3 9,3 16282,9 11,4 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 15071,4 9,1 14679,1 10,2 гостиницы и рестораны 1866,2 1,1 1755,8 1,2 транспорт и связь 6995,3 4,2 8939,6 6,2 финансовая деятельность 528,2 0,3 404,9 0,3 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 13909,1 8,4 9852,7 6,9 государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное страхование 11508,0 7,0 11714,5 8,2 образование 6004,4 3,6 6149,3 4,3 здравоохранение и предоставление социальных услуг 6420,3 3,9 6335,3 4,4 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3187,6 1,9 2970,4 2,1



1) Данные актуализированы по сравнению с опубликованными ранее.

2) Небольшая величина.

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