Представители столиц регионов России впервые встретились на площадке, посвященной проблемам и перспективам развития городов. С этой целью при Общественном конгрессе муниципальных образований была сформирована Палата больших городов России. Ее первое заседание прошло на днях в Государственной Думе под председательством депутата Госдумы от Марий Эл, президента Конгресса Виктора Кидяева.
В повестку дня заседания Палаты вошел большой перечень вопросов. Они одинаково актуальны для всех региональных центров. Участники заседания активно делились опытом реализации федеральных программ по благоустройству, в которую вошла в этом году и Йошкар-Ола. Делегатом от столицы Марий Эл на заседании Палаты больших городов был председатель собрания депутатов Йошкар-Олы Александр Принцев.
«Сейчас правительством страны принимается проект «Городская среда». В нем участвует и Йошкар-Ола. Проект будет направлен на благоустройство дворов города и общественного пространства. Но чтобы двор попал в программу, его жителям еще предстоит постараться. Будут объявляться конкурсы на лучшую идею обустройства дворовых территорий. Нужно учесть интересы пенсионеров, молодежи, семей с детьми, любителей животных, автолюбителей. То есть в каждом таком дворе предполагается создание комфортной для всех среды. Что касается второй части – благоустройства общественного пространства, тут горожане проголосовали за обустройство аллеи здоровья», - рассказал Александр Принцев.
Программа благоустройства Йошкар-Олы рассчитана на пять лет. Сейчас конкурсный отбор проходят десять дворов, которые будут уже в текущем году отремонтированы по новому положению. Есть надежда, что к осени горожане увидят результат.
Надо отметить, что участие в федеральных программах – дело ответственное. Республика должна выполнить все ее положения. И важно, что сейчас интересы Марий Эл лоббирует на федеральном уровне депутат Госдумы Виктор Кидяев, который трудится в одной команде с правительством Республики Марий Эл.
«Региональные столицы – это локомотивы российской экономики, кузницы кадров, производственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый подход и особое внимание. Тем более хочется, чтобы все наши планы, озвученные на заседании Палаты больших городов, воплотились в конкретные дела и действия ради процветания наших городов и блага их жителей», - подчеркивает Виктор Кидяев.