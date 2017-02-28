Представители столиц регионов России впервые встретились на площадке, посвященной проблемам и перспективам развития городов. С этой целью при Общественном конгрессе муниципальных образований была сформирована Палата больших городов России. Ее первое заседание прошло на днях в Государственной Думе под председательством депутата Госдумы от Марий Эл, президента Конгресса Виктора Кидяева.В повестку дня заседания Палаты вошел большой перечень вопросов. Они одинаково актуальны для всех региональных центров. Участники заседания активно делились опытом реализации федеральных программ по благоустройству, в которую вошла в этом году и Йошкар-Ола. Делегатом от столицы Марий Эл на заседании Палаты больших городов был председатель собрания депутатов Йошкар-Олы Александр Принцев.

«Сейчас правительством страны принимается проект «Городская среда». В нем участвует и Йошкар-Ола. Проект будет направлен на благоустройство дворов города и общественного пространства. Но чтобы двор попал в программу, его жителям еще предстоит постараться. Будут объявляться конкурсы на лучшую идею обустройства дворовых территорий. Нужно учесть интересы пенсионеров, молодежи, семей с детьми, любителей животных, автолюбителей. То есть в каждом таком дворе предполагается создание комфортной для всех среды. Что касается второй части – благоустройства общественного пространства, тут горожане проголосовали за обустройство аллеи здоровья», - рассказал Александр Принцев.

Программа благоустройства Йошкар-Олы рассчитана на пять лет. Сейчас конкурсный отбор проходят десять дворов, которые будут уже в текущем году отремонтированы по новому положению. Есть надежда, что к осени горожане увидят результат.Надо отметить, что участие в федеральных программах – дело ответственное. Республика должна выполнить все ее положения. И важно, что сейчас интересы Марий Эл лоббирует на федеральном уровне депутат Госдумы Виктор Кидяев, который трудится в одной команде с правительством Республики Марий Эл.

«Региональные столицы – это локомотивы российской экономики, кузницы кадров, производственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый подход и особое внимание. Тем более хочется, чтобы все наши планы, озвученные на заседании Палаты больших городов, воплотились в конкретные дела и действия ради процветания наших городов и блага их жителей», - подчеркивает Виктор Кидяев.