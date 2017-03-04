14 марта Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов посетил общество с ограниченной ответственностью «Технотех». Это одно из основных налогообразующих предприятий республики, на котором ведется разработка и изготовление высококачественных печатных плат гражданского и военного назначения.Также предприятие занимается производством и изготовлением деталей, сборочных единиц, монтажом радиоэлектронной аппаратуры для военной техники.Глава Республики Марий Эл осмотрел все участки производственной цепочки, посетил химикогальванический участок, секторы прессования и тестирования печатных плат, участок окончательной сдачи изделий, склад сырья и конструкторское бюро.В настоящее время на предприятии смонтирован полный комплект оборудования для выпуска плат различного уровня сложности. Здесь используются самые современные материалы и технологии, а также поэтапный контроль качества на всех стадиях производства.Леонид Маркелов пообщался с персоналом, высоко оценил качество выпускаемой продукции и отметил достойную работу руководства по модернизации производства.

«Несколько лет назад я был на данном предприятии и то, что сегодня увидел, меня удивило. Мы говорим о кризисе, но есть люди, которые рискуют и правильно, что это делают. Самая главная задача – модернизация производства и забота о работниках. Работа руководства достойна похвалы, и впечатляют инвестиции, которые за последние годы были привлечены на приобретение огромного количества новых станков. Это уникальное оборудование, позволяющее выпускать конкурентоспособную продукцию. Сегодня предприятие платит достойную заработную плату работникам, и у завода хорошие перспективы развития», - отметил Глава Марий Эл Леонид Маркелов.

Директор предприятия Дмитрий Семенов рассказал Главе республики о планах по расширению производственных площадей на 2 тыс.кв.м и созданию нового цеха, где будут производиться платы, аналогов которым в России нет. Объем инвестиций составит 1 млрд.рублей.

«На сегодня объем производства составляет порядка 600 миллионов рублей, то есть с момента развития предприятия наш оборот вырос примерно в 30 раз. За последние три года создано 120 рабочих мест, вложено почти 600 миллионов инвестиций. 75 процентов рабоче-инженерного состава трудится с высшим образованием, и обучению сотрудников мы уделяем огромное внимание. За прошлый год, например, было 120 зарубежных командировок в Швейцарию, Германию, Китай, Японию и другие страны. Мы перенимаем опыт и стараемся соответствовать самым высоким критериям», - рассказал директор ООО «Технотех» Дмитрий Семенов.

В связи с активным развитием производственной базы, непрерывной модернизацией и совершенствованием процесса производства печатных плат ООО «Технотех» сегодня входит в ряд лидирующих предприятий в области электронной промышленности. Большую часть выпускаемой продукции составляет государственный заказ Министерства обороны Российской Федерации.