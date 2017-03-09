Вакцинация играет большую роль для поддержания благополучной эпидемической ситуации в регионе. Вовремя сделанная прививка эффективно способствует сохранению здоровья человека.



9 марта Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл совместно с Министерством здравоохранения Республики Марий Эл провело семинар-совещание с работниками медицинских организаций и специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл».Одним из обсуждаемых вопросов на семинаре-совещании стал эпиднадзор за инфекциями «управляемыми» средствами иммунопрофилактики.Кроме того, не стоит забывать, что по ряду заболеваний существуют наиболее восприимчивые категории граждан, так называемые группы риска, для которых вовремя проведенная вакцинопрофилактика особенно важна.В ходе семинара-совещания совещания внимание присутствующих было обращено на статистику охвата населения Республики Марий Эл профилактическими прививками против гепатита В, полиомелита, краснухи, кори, паротита, коклюша, дифтерии.Особый акцент был сделан на достижении целевых показателей по охвату прививками против гриппа в 2016 году. Всего было привито 33% населения, что соответствует плану.

Стоит отметить, что штаммы, циркулирующие в стране (в том числе и в Республике Марий Эл), и штаммы, вошедшие в состав вакцины, полностью совпадает, что в значительной степени поспособствовало предотвращению массового заболевания населения гриппом.

В 2017 году будет продолжаться работа по:



Этот факт еще раз доказывает необходимость проведения своевременной вакцинации и ее эффективность.Также, на семинаре-совещании были сформулированы цели и поставлены задачи на 2017 год, оговорена деятельность по их достижению.Предупреждению случаев вакциноассоциированного полиомиелита, вызванного «диким» полиовирусом.Поддержанию уровня заболеваемости вирусным гепатитом В менее 1,0 на 100 тыс.населения.Поддержанию уровня спорадической заболеваемости коклюшем (2,5-3,5), дифтерией (0-0,1), эпидемическим паротитом (0-0,3), корью (0-0,1), краснухой (0-0,1).Дальнейшему исключению путей возникновения случаев кори и краснухи.Снижению заболеваемости гриппом в период эпидемии, а также числа осложнений и летальных исходов.Поддержанию своевременности охвата иммунизацией в декретированных возрастах.Охват не менее 95% иммунизацией против кори лиц из «групп риска» в возрасте до 55 лет.