Минздрав Республики Марий Эл сообщил, что с 1 марта 2017 года вступил в силу приказ от 31 августа 2016 года «Об утверждении правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения».

- Отпуск лекарственных препаратов по рецептам, - комментирует событие начальник ГКУ РМЭ «Медицинский информационно-аналитический центр» Татьяна Евгеньевна Королева, - это «правило игры» не сегодняшнего дня.

Требование отпускать по рецепту лекарства, подлежащие рецептурному отпуску, было всегда. Новый приказ еще раз подчеркивает необходимость выполнения установленных норм отпуска препаратов в аптеках и ужесточает штрафы за нарушение лицензионных требований. Это заставило аптеки очень жестко относиться к соблюдению установленных правил.Ограничение свободного отпуска лекарств в первую очередь касается антибиотиков, инъекционных, гормональных, сердечно-сосудистых препаратов, которые, к сожалению, наше население принимает по принципу «Я знаю, что мне нужно!». Между тем, далеко не все препараты безобидны, у каждого есть свои побочные эффекты, показания и противопоказания. Пациенту нельзя принимать лекарства, руководствуясь своим желанием или советом аптечного работника. Самолечение, которым сегодня увлекаются поголовно все, не всегда дает нужный результат. Разобраться, что необходимо конкретному пациенту, действительно может только врач.Поэтому визит к врачу за рецептом на лекарство в любом случае полезен: доктор оценит состояние пациента на данный момент, при необходимости поменяет препарат или скорректирует дозу. А у пациента с рецептом не будет проблем в аптечных организациях.Должна сказать, что в нашей нормативной базе есть нюанс: хроническому больному можно выписать рецепт со сроком действия один год. То есть больному не нужно часто ходить к врачу за рецептом, он приходит в аптеку в соответствии с удобным ему расписанием, покупает препарат, на обратной стороне рецепта в аптеке делают отметку.Надеюсь, население с пониманием отнесется к тому, что в аптеках сейчас просят предъявить рецепт на препараты рецептурного отпуска. Аптечные работники действуют а рамках закона, и его нарушение грозит серьезными штрафами и даже приостановкой деятельности до 90 дней.