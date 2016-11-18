Максим Ядыков, источник фото: https://vk.com Максим Ядыков, источник фото: https://vk.com

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Два миллиона рублей в качестве компенсации за гибель жителя Марий Эл после экзаменационного боя в ОМОН

Верховный суд Республики Марий Эл отменил решение суда первой инстанции о взыскании с Министерства внутренних дел России двух миллионов рублей родственникам Максима Ядыкова, погибшего в 2014 году после экзаменационного боя при трудоустройстве в республиканский ОМОН. Правозащитники из Комитета по предотвращению пыток, представляющие интересы Ядыковых, не согласны с этим решением суда и будут его обжаловать.Напомним, 15 декабря 2014 года к правозащитникам за юридической помощью обратились Анатолий и Римма Ядыковы. Как сообщили супруги, в сентябре прошлого года их сын Максим решил устроиться на работу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл. Пройдя медкомиссию с заключением врачей «годен для службы в ОМОН», 9 октября он прибыл в подразделение для сдачи экзамена по физической подготовке. В этот же день около 16 часов родителям парня позвонили с неизвестного номера и сообщили, что на экзамене Максиму стало плохо, была вызвана скорая помощь, но «ничего страшного не произошло». Однако через некоторое время Ядыковым снова позвонили и сообщили, что их сын находится в Йошкар-олинской городской больнице в коме. Родителям, прибывшим в медучреждение, врачи сразу сказали, что случай очень тяжелый и в данный момент проводится операция.

На следующий день около 9 часов утра родителям Максима стало известно, что их сын, не приходя в сознание, умер в больнице.Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть парня наступила «от тяжелого ушиба головного мозга, с его сдавлением левосторонней, субдуральной гематомой, возникшей вследствие закрытой черепно-мозговой травмы». По мнению эксперта, эти повреждения возникли от «четырехкратного воздействия тупого предмета».11 октября 2014 года Ядыковы обратились с сообщением о преступлении в следственный отдел по городу Йошкар-Оле СУ СК РФ по Республике Марий Эл. На протяжении восьми месяцев следователи проводили проверки, по результатам которых четырежды выносили незаконные постановления об отказе в возбуждения уголовного дела. И лишь спустя восемь месяцев, 22 июня 2015 года, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).22 февраля 2016 года следователь Станислав Соловьев вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. «В рассматриваемом случае имеет место уголовно-правовой казус в виде невиновного причинения вреда», – посчитал следователь.Вместе с тем, следователь Соловьев внес представление командиру ОМОН по Республике Марий Эл о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В представлении следователь предложил «рассмотреть вопрос о внесении в правила проведения тестирования морально-волевых качеств кандидатов на службу в ОМОН обязательное присутствие медицинского работника, обладающего высшим послевузовским образованием, а также проверку медицинским работником общего самочувствия кандидата, его артериального давления на всех этапах тестирования, то есть непосредственно перед его проведением, в перерывах между раундами и сразу после его окончания». Также следователь предложил рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности заместителя командира республиканского ОМОН, не принявшего достаточных мер по надлежащей организации и проведению тестирования.В свою очередь, родители и брат Максима Ядыкова обратились в Йошкар-олинский городской суд с исковым заявлением к республиканскому и федеральному МВД о компенсации морального вреда, причиненного гибелью близкого родственника. Интересы Ядыковых в суде представлял юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов.17 ноября прошлого года суд своим решением обязал Министерство внутренних дел Российской Федерации выплатить два миллиона рублей родственникам Максима Ядыкова.МВД России, не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Марий Эл.28 февраля 2017 года коллегия судей отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив апелляционную жалобу ответчика.«С решением Верховного суда Республики Марий Эл мы не согласны и намерены его обжаловать в кассационном порядке, – комментирует юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов, представляющий интересы родителей Максима Ядыкова. – Мы считаем, что при проведении экзаменационного поединка не были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья Максима Ядыкова, что в совокупности с действиями сотрудников ОМОН привело к его гибели. В принципе, согласилось с этим и МВД: в суде первой инстанции его представитель предоставил ведомственное решение, в котором сообщалось, что после гибели Максима было принято решение об обязательном присутствии при проведении спарринговых боев медицинского работника, обладающего высшим образованием. Также отец Максима получил из администрации президента России ответ на свое обращение о том, что в 2016 году были запланированы мероприятия по доработке Правил проведения тестирования с учетом их практического применения, что, на наш взгляд, также говорит о том, что до этого они были не до конца продуманными».

«Нашего сына убили на экзамене в ОМОН. Я не боюсь этого слова. Его убили, его убивали, его добивали. Они хотели его убить и убили, но доказать… вот такие у нас законы, что это невозможно. Когда я готовился к этому суду, я еще тогда удивлялся: «Боже мой, что у нас за законы?». Если вред причинен по вине чиновников или государственных органов, доказать вину по существующим законам невозможно. И вот теперь они без конца на это ссылаются. А потом начинают крутить все вокруг да около и, в конце концов, приходят к выводу, что основания для компенсации морального вреда нет, и отменяют решение городского суда. В общем, сейчас получается, сына нашего нет, никто не виноват, все молодцы, жизнь продолжается, права в стране очень строго соблюдаются», – эмоционально комментирует решение суда отец погибшего Анатолий Ядыков.