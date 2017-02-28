До сих пор муссируются новости о казанском Татфондбанке. Напомним, что в начале марта Центральный банк России отозвал у него лицензию.Правительство РТ опубликовало на своем официальном сайте информацию о встрече Ильдара Халикова с инициативной группой вкладчиков ПАО «Татфондбанк».Он сообщил, что сегодня продолжается выплата страховых возмещений пострадавшим вкладчикам. Так, на данный момент более 142 тыс. клиентов Татфондбанка получили 43 млрд. рублей – 90% от общего объема вкладов. Ещё 12,5 млрд. рублей выплачено 26,5 тыс. вкладчиков Интехбанка.

«К сожалению, по ряду физических лиц ситуации требуют отдельного рассмотрения. В первую очередь, это те, чьи вклады превышают 1,4 млн. рублей. Какую-то часть средств они смогут вернуть после того, как будут реализованы конкурсные процедуры», - отметил Ильдар Халиков.

По словам Премьер-министра РТ, большая работа идет с участниками договоров доверительного управления компании «ТФБ финанс».

«Отдельное направление – работа по социально-незащищенным категориям граждан. Прокуратура подала иск по этому поводу, в ближайшую среду он будет рассмотрен в Верховном суде Татарстана. Другим клиентам совместно с Торгово-промышленной палатой РТ и Адвокатской палатой РТ осуществляется содействие по подготовке исков, первый из которых также был направлен в суд», - сказал он.

Глава Правительства РТ напомнил, что 300 клиентов «ТФБ финанс», которые успели дать поручение о переводе денег в банк, смогут вернуть свои деньги через Агентство страхования вкладов.

Тем не менее, активно начали распространятся слухи о кризисе и в других банках, внимание переключилось на "Спурт". Вчера, 13 марта, стало известно, что он ограничил выдачу наличных средств до 50 тысяч рублей в одни руки. Разрешится ли ситуация сегодня, пока неизвестно.