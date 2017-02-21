Шесть предприятий Марий Эл сообщили о предполагаемом массовом увольнении 548 сотрудников в связи с ликвидацией организаций и сокращении численности. Кроме того, по состоянию на 7 марта 2017 года, 63 предприятия информируют о возможном увольнении 837 работников, из который 140 планируется трудоустроить, 65 — оформить на пенсию, 655 — оказать содействие в трудоустройстве, сообщает пресс-служба Департамента труда и занятости населения региона.

В частности, планируется ликвидация ООО «Крестьянское подворье — АГРО» (Волжский район) — уволят 294 человека. Также ликвидируют ОАО «Специализированная ПМК-7» (Йошкар-Ола) — уволят 16 человек, МУП «Оршанский водоканал» — 59 человек, операционный офис №1 в Йошкар-Оле Филиал ПАО «Национальный банк ТРАСТ» — 15 человек.

В связи с сокращением численности 69 человек покинут ИФНС по Йошкар-Оле и ГУП РМЭ «Козьмодемьянское АТП» — 95 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,07%. Показатель безработицы колеблется от 0,72% в Горномарийском районе до 5,29% в Юринском районе. Численность официально зарегистрированных безработных составляет 3845 человек.



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По информации департамента, с начала года увольнения работников произошли на 146 предприятиях Марий Эл, количество уволенных составило 313 человек или 1,5% от среднесписочной численности работников республики, 25,9% уволенных трудоустроены.Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, составила 990 человек на 7 марта.