13/03/2017

В Совете ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл состоялась встреча поколений







Всех собравшихся с Днем работников уголовно-исполнительной системы поздравил заместитель начальника республиканского Управления исполнения наказаний Евгений Швецов, который пожелал участникам встречи здоровья и оптимизма.



Встреча поколений в профессиональный праздник состоялась в Совете ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл. В мероприятии приняли участие не только бывшие начальники различных подразделений уголовно-исполнительной системы республики, но и сегодняшние их руководители.Всех собравшихся с Днем работников уголовно-исполнительной системы поздравил заместитель начальника республиканского Управления исполнения наказаний Евгений Швецов, который пожелал участникам встречи здоровья и оптимизма. – Такие встречи бывших и действующих сотрудников регулярно проводятся по инициативе председателя нашего Совета ветеранов, – сказал Евгений Владимирович, – и руководство ведомства, конечно, эту идею поддерживает. Именно на таких мероприятиях, носящих непротокольный характер общения, можно проследить настоящую преемственность поколений, так закладываются и сохраняются традиции службы.

Нескольким участникам мероприятия Евгений Швецов вручил ведомственные медали и памятные знаки, а Владислава Глушкова, бывшего начальника ведомственного учебного центра, все собравшиеся горячо поздравили с 60-летним юбилеем.









На сегодняшний день заявления о вхождении в состав ветеранской организации поступили более чем от 200 пенсионеров. Наиболее активные из них активно участвуют в воспитательной работе, являются наставниками молодых сотрудников. Немалое внимание уделяется оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также инвалидам всех групп, которых на сегодняшний день 60 человек. В случае необходимости руководство ведомства оказывает ветеранам и пенсионерам УИС материальную помощь, помогает с ремонтом жилья, а 40 ветеранов и членов их семей в прошлом году получили путевки в ведомственные санатории и дома отдыха.





По рассказам ветеранов, которые прозвучали в этот день, можно было бы написать историю уголовно-исполнительной системы региона. Тому немало способствовало и помещение Совета, оформленное фотографиями из личных архивов его активных участников. Впрочем, за праздничным столом не только вспоминали о прошлом, обсудили и сегодняшние будни тюремного ведомства, потому что «бывших» сотрудников на самом деле не бывает. Нескольким участникам мероприятия Евгений Швецов вручил ведомственные медали и памятные знаки, а Владислава Глушкова, бывшего начальника ведомственного учебного центра, все собравшиеся горячо поздравили с 60-летним юбилеем.Председатель Совета ветеранов Рудольф Григорьев вкратце рассказал сегодняшним сотрудникам о результатах работы возглавляемой им общественной организации.На сегодняшний день заявления о вхождении в состав ветеранской организации поступили более чем от 200 пенсионеров. Наиболее активные из них активно участвуют в воспитательной работе, являются наставниками молодых сотрудников. Немалое внимание уделяется оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также инвалидам всех групп, которых на сегодняшний день 60 человек. В случае необходимости руководство ведомства оказывает ветеранам и пенсионерам УИС материальную помощь, помогает с ремонтом жилья, а 40 ветеранов и членов их семей в прошлом году получили путевки в ведомственные санатории и дома отдыха.По рассказам ветеранов, которые прозвучали в этот день, можно было бы написать историю уголовно-исполнительной системы региона. Тому немало способствовало и помещение Совета, оформленное фотографиями из личных архивов его активных участников. Впрочем, за праздничным столом не только вспоминали о прошлом, обсудили и сегодняшние будни тюремного ведомства, потому что «бывших» сотрудников на самом деле не бывает.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл

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