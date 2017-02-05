Встреча поколений в профессиональный праздник состоялась в Совете ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл. В мероприятии приняли участие не только бывшие начальники различных подразделений уголовно-исполнительной системы республики, но и сегодняшние их руководители.
Всех собравшихся с Днем работников уголовно-исполнительной системы поздравил заместитель начальника республиканского Управления исполнения наказаний Евгений Швецов, который пожелал участникам встречи здоровья и оптимизма.
– Такие встречи бывших и действующих сотрудников регулярно проводятся по инициативе председателя нашего Совета ветеранов, – сказал Евгений Владимирович, – и руководство ведомства, конечно, эту идею поддерживает. Именно на таких мероприятиях, носящих непротокольный характер общения, можно проследить настоящую преемственность поколений, так закладываются и сохраняются традиции службы.
Нескольким участникам мероприятия Евгений Швецов вручил ведомственные медали и памятные знаки, а Владислава Глушкова, бывшего начальника ведомственного учебного центра, все собравшиеся горячо поздравили с 60-летним юбилеем.
Председатель Совета ветеранов Рудольф Григорьев вкратце рассказал сегодняшним сотрудникам о результатах работы возглавляемой им общественной организации.
На сегодняшний день заявления о вхождении в состав ветеранской организации поступили более чем от 200 пенсионеров. Наиболее активные из них активно участвуют в воспитательной работе, являются наставниками молодых сотрудников. Немалое внимание уделяется оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также инвалидам всех групп, которых на сегодняшний день 60 человек. В случае необходимости руководство ведомства оказывает ветеранам и пенсионерам УИС материальную помощь, помогает с ремонтом жилья, а 40 ветеранов и членов их семей в прошлом году получили путевки в ведомственные санатории и дома отдыха.
По рассказам ветеранов, которые прозвучали в этот день, можно было бы написать историю уголовно-исполнительной системы региона. Тому немало способствовало и помещение Совета, оформленное фотографиями из личных архивов его активных участников. Впрочем, за праздничным столом не только вспоминали о прошлом, обсудили и сегодняшние будни тюремного ведомства, потому что «бывших» сотрудников на самом деле не бывает.