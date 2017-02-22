13 марта 2017 года состоялось заседание коллегии Управления Росреестра по Республике Марий Эл, посвященное подведению итогов работы ведомства за 2016 год и постановке задач на 2017 год.За 12 месяцев 2016 года в ведомство поступило около 148 тысяч заявлений на государственную регистрацию прав, что немного меньше показателя за 2015 год. На 16 % снизилось число зарегистрированных прав, на 4 % уменьшилось количество зарегистрированных сделок с недвижимостью и число регистраций объектов в рамках «дачной амнистии». Также в Управление поступило на 9 % меньше обращений по регистрации договоров участия в долевом строительстве. В то же время в Марий Эл значительный рост (на 21 %) отмечен в секторе ипотеки. Всего в прошлом году Управлением зарегистрировано свыше 15 тысяч ипотек (в 2015 – более 12,4 тыс).По-прежнему приоритетным направлением деятельности Управления является повышение качества и доступности государственных услуг, в том числе увеличение доли услуг, оказываемых через Интернет. В отчетном периоде за сведениями о зарегистрированных правах через портал Росреестра обратилось порядка 78 % заявителей, из них основную долю составили органы государственной власти и местного самоуправления. Также услугой активно пользовались банки и нотариусы. Положительная динамика зафиксирована по количеству поданных заявлений на государственную регистрацию прав в электронном виде. Всего за год услугой «Электронная регистрация прав» воспользовалось около 500 заявителей.В отчетном периоде Управление поэтапно сокращало сроки регистрационных процедур. Общий срок регистрации был сокращен до 8 рабочих дней. По отдельным регистрационным процедурам – до 3-5 дней.

В настоящее время согласно вступившему в силу с 1 января 2017 года Федеральному закону № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в Росреестр достаточно подать одно заявление и в течение 10 рабочих дней получить сразу две государственные услуги - поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право на него. В случае, если понадобится получение только одной из указанных услуг - регистрация права займет не более 7 рабочих дней, кадастровый учет – не более 5 рабочих дней. При подаче документов через МФЦ, сроки проведения кадастрового учета и регистрации прав увеличиваются на два рабочих дня.

Управление продолжает оставаться одним из наиболее активных участников межведомственного информационного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг. В прошлом году Управлением направлено свыше 23 тысяч электронных межведомственных запросов.Также продолжено тесное и плодотворное взаимодействие Управления с МФЦ «Мои документы» в сфере оказания базовых услуг Росреестра. На территории республики в в данной работе задействовано 86 офисов центра. В отчетном периоде за услугами службы через МФЦ обратилось около 135 тысяч жителей республики, по сравнению с 2015 годом цифра выросла на 60 %.В рамках осуществления государственного земельного надзора в 2016 году Управлением проведено 407 проверок, выявлено 239 нарушений земельного законодательства. Эффективность контрольных мероприятий по сравнению с 2015 годом возросла на 11% и составила порядка 67 %. За отчетный период к административной ответственности привлечено 200 нарушителей земельного законодательства. По-прежнему самым распространенным видом земельного правонарушения на территории республики остается самовольное занятие земельных участков.В 2015 году Управлением продолжена работа по осуществлению контроля за деятельностью арбитражных управляющих. Всего Управлением рассмотрено 25 жалоб на действие (бездействие) арбитражных управляющих, из них 17 признаны обоснованными, по ним возбуждены дела об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 255 тыс. рублей, из них уплачено около 227 тыс.В перечне приоритетных задач Управления Росреестра по Республике Марий Эл на 2017 год:* реализация мероприятий, направленных на повышение качества и доступности оказания государственных услуг Росреестра, достижение целевых значений показателей «дорожной карты»;* реализация мероприятий «дорожных карт» по целевым моделям «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», основным назначением которых является создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Марий Эл и повышение инвестиционного климата в регионе в сфере земельно-имущественных отношений;* выполнение мероприятий плана по реализации Стратегии архивного хранения и перевода в электронную форму дел правоустанавливающих документов и кадастровых дел;* повышение эффективности и результативности осуществления контрольно-надзорных полномочий.