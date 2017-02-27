Поводом для недовольства властей республики стала неудовлетворительная работа коммунальщиков по уборке снега нынешней зимой. Выявленные недостатки, вероятно, станут основанием для жестких санкций в отношении городских управляющих компаний в сфере ЖКХ.Количество жалоб от населения растет: огромные снежные завалы вдоль дорог, не только магистральных, но и второстепенных улиц, скользкие тротуары, неубранные дворы – все претензии от граждан руководителям частных управляющих компаний озвучил Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Николай Куклин, под руководством которого в Доме Правительства прошло совещание.Начиная разговор, Николай Куклин отметил, что межсезонье преподносит свои вызовы, и в это время работа управляющих компаний в сфере ЖКХ должна быть особенно ответственной.

«У нас неимоверное количество жалоб от горожан. Протекает кровля, колейность во дворах уже такая, что не пройти, не проехать. Обидно, что из-за некачественной работы управляющих компаний столица республики превращается в районный центр какой-то, и это не с точки зрения красивых домов или развития инфраструктуры, а именно из-за содержания территории», - обращаясь к участникам совещания, сказал Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл.

Николай Куклин призвал частные управляющие компании повысить прозрачность и активнее заняться повышением качества работы.

«За кратчайший срок приведите кровли в порядок с предметным инструктажем по технике безопасности работников. Все, что наморозило, уберите. Улично-дорожную сеть необходимо привести в порядок, убрать весь этот грязный снег с газонов. 2017 год объявлен Годом экологии. Санитарную очистку города надо уже проводить. Уже завтра люди должны увидеть, как вы организуетесь. Через две-три недели другие темы и проблемы возникнут, а сейчас надо город и поселок Медведево привести в порядок», - резюмировал задачи Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл.

С докладом выступила руководитель Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл Эльвира Гамерова. Она отметила, что за два месяца этого года в Жилнадзор поступила 91 жалоба только по протечке кровель. Самые проблемные дома, по ее словам, из года в год одни и те же – бульвар Данилова 5, бульвар Чавайна 45, ул. Героев Сталинградской битвы 36, Ленинский проспект 14, дома по улицам Суворова 10, Зарубина 12-а, Баумана 9, Машиностроителей 112, Яналова 4 и многие другие дома.Глава администрации г.Йошкар-Олы Евгений Маслов подробно рассказал о предполагаемых мерах воздействия. По словам градоначальника, некачественная работа управляющих компаний станет основанием для санкций со стороны мэрии.

«У нас есть управляющие компании, которые за зиму не вывезли ни одной машины снега со своей территории. На сегодняшний день максимальный штраф за любые нарушения – тысяча рублей, это не та сумма, которая стимулирует, чтобы что-то сделать. Мы изучали опыт соседних регионов, Казань, например, располагает «потолком» штрафов в миллион рублей, и самый частый клиент инспекции – это именно управляющие компании. Наши депутаты сейчас рассматривают поправки к закону, чтоб увеличить размер штрафа для столицы хотя бы в полмиллиона рублей, тогда порядок будет. Вы собираете деньги не только с жильцов, но и с многочисленных офисов, торговых точек в домах, и суммы эти немалые», - подчеркнул мэр г.Йошкар-Олы Евгений Маслов, обращаясь к руководителям и представителям частных управляющих компаний.

Участники совещания не обошли стороной и тему капитального ремонта многоквартирных домов. По мнению исполнительного директора Республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл Ираиды Пономаренко, необходимо внести изменения в программу капремонтов и провести мониторинг технического состояния жилых домов.