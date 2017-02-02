6 марта в Музее истории города Йошкар-Олы открылась выставка студенческого поискового отряда «Воскресение» под названием «10 мгновений прошедшей войны».На открытии присутствовали проректор МарГУ по учебной и воспитательной работе Олег Сидоров, начальник Управления культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» Владимир Хрулев, директор Музея истории города Йошкар-Олы Надежда Логинова, командир студенческого поискового отряда «Воскресение» МарГУ Петр Бусыгин, бойцы отряда, учащиеся общеобразовательных организаций Республики Марий Эл.

- Мы собрали сегодня Вас здесь, чтобы увидеть, как студенты нашего университета уже сейчас в мирное время сохраняют память о подвиге победителей. В десяти экспедициях ребята-поисковики нашего вуза, бойцы студенческого поискового отряда «Воскресение» преодолевая природные трудности и человеческие слабости, на деле доказывали: «Ничто не забыто, никто не забыт», - обратился к присутствующим Олег Сидоров.

Отряд «Воскресение» участвовал более чем в 10 экспедициях в различных субъектах нашей страны: Ленинградской, Мурманской, Тверской, Калужской и других областях. В течение всего календарного года ведется активная работа по патриотическому воспитанию школьников и студентов, в частности, проводятся лекции, как в самом музее, так и выездные в школы республики. Каждая лекция сопровождается демонстрацией экспонатов, привезенных из поисковых экспедиций.

- Это не просто выставка - это история об истории. На местах боёв остались многие солдаты, имена которых должны быть озвучены, а память о них навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, что выставка поможет сделать новые открытия, заставит задуматься, натолкнет на новые размышления об историческом прошлом, настоящем и будущем нашей великой страны, - рассказал Владимир Хрулев.

Любой желающий может посетить выставку, которая продлится до 22 апреля - это прекрасная возможность узнать о деятельности поискового отряда: об экспедициях в местах боев и памятных местах, о труде и быте поисковиков в условиях экспедиции, а также о результатах проделанной работы.