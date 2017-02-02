В декабре 2016 года на сайте "ВП" была опубликована статья:

Зарплата учителей по городу Волжску (Марий Эл) снизилась в среднем на 2,5 тыс рублей

Реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. При этом поручение президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов.По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».

«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что данные статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки, – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Поэтому мы решили провести масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей, чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей России. В общей сложности мы пообщались почти с 5000 учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ. Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в два-два с половиной раза».

По мнению учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются сегодня в республиках Ингушетия (13 471 руб.), Дагестан (14 503 руб.), Марий Эл (14 647 руб.), Адыгея (15 825 руб.), Чувашия (15 666 руб.), а также в Ивановской (15 200 руб.) и Курганской (15 932 руб.) областях.

Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата, – 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.

Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз.Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов. О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском АО (57 625 руб.), Москве (55 971 руб.), Ямало-Ненецком АО (50 157 руб.), Камчатском крае (49 883 руб.), Сахалинской области (41 388 руб.).Официальные статистические данные по некоторым регионам значительно отличаются от тех данных, которые приводят учителя.Так, например, в Самарской области, где участие в мониторинге приняли более 700 педагогов, средняя зарплата составляет 21 865 руб., а по официальной статистике — 27 544 руб. Схожая ситуация – в Алтайском крае. Согласно данным, полученным в ходе мониторинга от 770 преподавателей региона, средняя зарплата составляет 14 432 руб., а по официальным данным — 17 772 руб.Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку. По данным мониторинга, больше всего работать приходится учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртская Республика). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30% респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.Эксперты считают, что единая отраслевая система оплаты труда позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат. Необходимо также разъяснять учителям, как формируется эта система, разработать систему информирования о начислении зарплаты.

«При существующей сегодня системе оплаты труда учителя гарантированно получают только базовую часть. К ней добавляются стимулирующие выплаты за классное руководство, внеурочную деятельность, проверку тетрадей. Они могут распределяться директором школы, учебно-методической комиссией, профсоюзом и другими органами по своему усмотрению. Объем стимулирующих надбавок нередко снижается без объяснения причин, некоторые учителя сообщают, что стимулирующие выплаты им вообще не начисляются (9%). Величина оклада же многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 руб., а в среднем получает 14 тыс. руб. в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т.д.», – отметила Любовь Духанина.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2017 г. задолженность по зарплате педагогам составила 3 млн 144 тыс. руб. Причина – нехватка у образовательных организаций собственных средств.

Эксперты ОНФ отмечают, что уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде регионов эти нормативы снижаются, что прямо влияет на зарплату. «В Пермском крае с января 2017 г. норматив подушевого финансирования школ снизился на 6,4%. Кроме того, в 2016 г. ряд городских школ был недофинансирован, в результате чего размер зарплаты большей части педагогов стал ниже средней по региону», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шлыкова.В Ставропольском крае снижение нормативов привело к уменьшению выплат стимулирующей надбавки за качество – важной составляющей зарплаты педагога. Зарплаты уменьшились с 24 590 руб. в 2014 г. до 23 328 руб. в 2016 г. В Астраханской области зарплаты снижались за счет сокращения стимулирующих выплат, и в том числе за качество работы, сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ Нина Коннова.Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента РФ о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения. Так, в Республике Карелия учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и т.д. В результате целевой показатель по средней заработной плате достигается, хотя реальная зарплата педагогов не повышается. При этом стимулирующие выплаты в некоторых школах не выплачиваются, сообщили в региональном отделении ОНФ.В Республике Бурятия нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг.Наряду со снижением уровня зарплаты участились факты ее задержки и невыплаты — об этом сообщили 10% опрошенных. Тревожные сигналы продолжают поступать и от активистов Народного фронта на местах. Так, в январе этого года активисты ОНФ в Дагестане зафиксировали задержку выплат учителям в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, Кизилюрте и в ряде других муниципальных образований республики. В некоторых муниципалитетах зарплата за декабрь 2016 г. учителям была не выплачена либо выплачена лишь частично.

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента Владимира Путина пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей. Немедленной и решительной должна быть реакция на невыплату зарплат учителям, в том числе со стороны органов прокуратуры», – считает Любовь Духанина.

Она также отметила, что задача исполнительной власти в регионах – не допускать снижения нормативов финансирования школ, обеспечивать выплаты стимулирующих и иных надбавок на достойном уровне.

«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина.