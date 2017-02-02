Реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. При этом поручение президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов.
По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты преподавателям. Такие выводы следуют из результатов мониторинга, проведенного в феврале во всех регионах экспертами ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования».
«Многие учителя, комментируя данные статистики, говорили о том, что данные статистики в части оплаты труда педагогов сильно завышены, а те, чья зарплата более-менее дотягивала до официальной, отмечали, что это достигается за счет колоссальной нагрузки, – сообщила руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. – Поэтому мы решили провести масштабное исследование зарплат и нагрузки учителей, чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей России. В общей сложности мы пообщались почти с 5000 учителей. Педагоги указывали не только уровень их средней зарплаты, но и величину оклада, и все надбавки при их наличии до вычета НДФЛ. Если оклад в течение учебного года изменяется в единичных случаях, то объем стимулирующих выплат может от месяца к месяцу отличаться в два-два с половиной раза».
Мониторинг показал, что уровень зарплаты школьных педагогов в разных регионах может отличаться в несколько раз.
По мнению учителей, самые низкие средние зарплаты сохраняются сегодня в республиках Ингушетия (13 471 руб.), Дагестан (14 503 руб.), Марий Эл (14 647 руб.), Адыгея (15 825 руб.), Чувашия (15 666 руб.), а также в Ивановской (15 200 руб.) и Курганской (15 932 руб.) областях.
Все эти показатели существенно ниже средних по экономике регионов. О самых высоких зарплатах сообщили преподаватели в Чукотском АО (57 625 руб.), Москве (55 971 руб.), Ямало-Ненецком АО (50 157 руб.), Камчатском крае (49 883 руб.), Сахалинской области (41 388 руб.).
Официальные статистические данные по некоторым регионам значительно отличаются от тех данных, которые приводят учителя.
Так, например, в Самарской области, где участие в мониторинге приняли более 700 педагогов, средняя зарплата составляет 21 865 руб., а по официальной статистике — 27 544 руб. Схожая ситуация – в Алтайском крае. Согласно данным, полученным в ходе мониторинга от 770 преподавателей региона, средняя зарплата составляет 14 432 руб., а по официальным данным — 17 772 руб.
Но и эту зарплату учитель получает не за одну ставку. По данным мониторинга, больше всего работать приходится учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртская Республика). При этом на многих ложится еще и административная работа – более 30% респондентов отметили, что совмещают педагогическую деятельность, например, с работой завуча, методиста или библиотекаря.
Сами учителя не всегда разбираются в том, из чего и как формируется их зарплата, – 21,6% респондентов ответили, что не знают, по какой модели осуществляется оплата их труда. Около 15% педагогов не знакомы с положением об оплате труда, 8% – сообщили о том, что коллективный договор подписали под давлением администрации.
Эксперты считают, что единая отраслевая система оплаты труда позволит нормировать учительский труд, определить верхний предел часовой нагрузки, а также установить порядок начисления стимулирующих выплат. Необходимо также разъяснять учителям, как формируется эта система, разработать систему информирования о начислении зарплаты.
«При существующей сегодня системе оплаты труда учителя гарантированно получают только базовую часть. К ней добавляются стимулирующие выплаты за классное руководство, внеурочную деятельность, проверку тетрадей. Они могут распределяться директором школы, учебно-методической комиссией, профсоюзом и другими органами по своему усмотрению. Объем стимулирующих надбавок нередко снижается без объяснения причин, некоторые учителя сообщают, что стимулирующие выплаты им вообще не начисляются (9%). Величина оклада же многих учителей составляет около трети от той суммы, что они получают в среднем. Например, преподаватель из Республики Алтай с нагрузкой 36 часов в неделю имеет оклад 3145 руб., а в среднем получает 14 тыс. руб. в месяц за счет доплат за совмещение, стимулирующих выплат, классного руководства, неаудиторной занятости и т.д.», – отметила Любовь Духанина.
Эксперты ОНФ отмечают, что уровень заработной платы педагога зависит не только от нагрузки, но и от величины норматива подушевого финансирования образовательных программ. В ряде регионов эти нормативы снижаются, что прямо влияет на зарплату. «В Пермском крае с января 2017 г. норматив подушевого финансирования школ снизился на 6,4%. Кроме того, в 2016 г. ряд городских школ был недофинансирован, в результате чего размер зарплаты большей части педагогов стал ниже средней по региону», – сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ Елена Шлыкова.
В Ставропольском крае снижение нормативов привело к уменьшению выплат стимулирующей надбавки за качество – важной составляющей зарплаты педагога. Зарплаты уменьшились с 24 590 руб. в 2014 г. до 23 328 руб. в 2016 г. В Астраханской области зарплаты снижались за счет сокращения стимулирующих выплат, и в том числе за качество работы, сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ Нина Коннова.
Мониторинг ОНФ также показал, что необходимость исполнения указа президента РФ о доведении зарплаты педагогов до уровня средней по региону зачастую подталкивает руководителей регионов принимать сомнительные решения. Так, в Республике Карелия учитывают все возможные выплаты, в том числе компенсации коммунальных услуг для учителей в сельской местности, компенсации проезда и т.д. В результате целевой показатель по средней заработной плате достигается, хотя реальная зарплата педагогов не повышается. При этом стимулирующие выплаты в некоторых школах не выплачиваются, сообщили в региональном отделении ОНФ.
В Республике Бурятия нужный показатель роста зарплаты учителей достигается за счет интенсификации труда. Нагрузка увеличивается до полутора ставок, в зарплату включаются доходы от платных услуг.
Наряду со снижением уровня зарплаты участились факты ее задержки и невыплаты — об этом сообщили 10% опрошенных. Тревожные сигналы продолжают поступать и от активистов Народного фронта на местах. Так, в январе этого года активисты ОНФ в Дагестане зафиксировали задержку выплат учителям в Махачкале, Каспийске, Хасавюрте, Кизилюрте и в ряде других муниципальных образований республики. В некоторых муниципалитетах зарплата за декабрь 2016 г. учителям была не выплачена либо выплачена лишь частично.
Согласно данным Росстата, на 1 января 2017 г. задолженность по зарплате педагогам составила 3 млн 144 тыс. руб. Причина – нехватка у образовательных организаций собственных средств.
«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента Владимира Путина пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей. Немедленной и решительной должна быть реакция на невыплату зарплат учителям, в том числе со стороны органов прокуратуры», – считает Любовь Духанина.
Она также отметила, что задача исполнительной власти в регионах – не допускать снижения нормативов финансирования школ, обеспечивать выплаты стимулирующих и иных надбавок на достойном уровне.
«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина.
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