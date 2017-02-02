07/03/2017

В Марий Эл «Ростелеком» подключил облачную телефонию Сернурской больнице







Услуга «Новая телефония» расширяет спектр функциональных возможностей голосовой связи. Благодаря виртуальной АТС клиенту доступны подключение многоканального телефонного номера и номера 8-800, настройка сценариев обработки вызовов, переадресация на мобильный телефон, запись разговоров, «Автоматический секретарь», голосовая почта и др.



Главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ» Сергей Богданов комментирует:

«Ростелеком» подключил «Новую телефонию» Сернурской центральной районной больнице – крупнейшему медучреждению района с разветвленной амбулаторно-поликлинической сетью. Сервис, работающий на основе облачных технологий, подключен в главном здании медучреждения.Услуга «Новая телефония» расширяет спектр функциональных возможностей голосовой связи. Благодаря виртуальной АТС клиенту доступны подключение многоканального телефонного номера и номера 8-800, настройка сценариев обработки вызовов, переадресация на мобильный телефон, запись разговоров, «Автоматический секретарь», голосовая почта и др.Главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ» Сергей Богданов комментирует: «Раньше в Сернурском районе при вызове неотложной помощи с мобильных телефонов звонки поступали в Йошкар-Олу. Теперь, благодаря облачной телефонии, адресация вызовов настроена таким образом, что жители района, вызывая «Скорую» с сотового номера соединяются непосредственно с диспетчером нашей больницы. Это позволяет оперативнее реагировать на вызовы», – подчеркнул он.

Для того чтобы воспользоваться «Новой телефонией», нет необходимости создавать специальную инфраструктуру или приобретать офисную АТС. Оборудование, необходимое для организации услуги, размещается на серверах «Ростелекома». Услуга мобильна и может использоваться везде, где есть Интернет. Перед заказом услуги все сервисы можно бесплатно протестировать.



На протяжении нескольких лет ЦРБ является клиентом филиала в Республике Марий Эл, пользуясь услугой доступа в интернет и традиционной телефонией. Для того чтобы воспользоваться «Новой телефонией», нет необходимости создавать специальную инфраструктуру или приобретать офисную АТС. Оборудование, необходимое для организации услуги, размещается на серверах «Ростелекома». Услуга мобильна и может использоваться везде, где есть Интернет. Перед заказом услуги все сервисы можно бесплатно протестировать.На протяжении нескольких лет ЦРБ является клиентом филиала в Республике Марий Эл, пользуясь услугой доступа в интернет и традиционной телефонией.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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