«Ростелеком» подключил «Новую телефонию» Сернурской центральной районной больнице – крупнейшему медучреждению района с разветвленной амбулаторно-поликлинической сетью. Сервис, работающий на основе облачных технологий, подключен в главном здании медучреждения.
Услуга «Новая телефония» расширяет спектр функциональных возможностей голосовой связи. Благодаря виртуальной АТС клиенту доступны подключение многоканального телефонного номера и номера 8-800, настройка сценариев обработки вызовов, переадресация на мобильный телефон, запись разговоров, «Автоматический секретарь», голосовая почта и др.
Главный врач ГБУ РМЭ «Сернурская ЦРБ» Сергей Богданов комментирует:
«Раньше в Сернурском районе при вызове неотложной помощи с мобильных телефонов звонки поступали в Йошкар-Олу. Теперь, благодаря облачной телефонии, адресация вызовов настроена таким образом, что жители района, вызывая «Скорую» с сотового номера соединяются непосредственно с диспетчером нашей больницы. Это позволяет оперативнее реагировать на вызовы», – подчеркнул он.
Для того чтобы воспользоваться «Новой телефонией», нет необходимости создавать специальную инфраструктуру или приобретать офисную АТС. Оборудование, необходимое для организации услуги, размещается на серверах «Ростелекома». Услуга мобильна и может использоваться везде, где есть Интернет. Перед заказом услуги все сервисы можно бесплатно протестировать.
На протяжении нескольких лет ЦРБ является клиентом филиала в Республике Марий Эл, пользуясь услугой доступа в интернет и традиционной телефонией.