06/03/2017

Способ доставки пенсии в Марий Эл: выбор за пенсионером







Со всеми этими организациями Отделением ПФР по РМЭ заключены типовые договоры. Несмотря на удобство доставки пенсии на дом, в последнее время пенсионеры все чаще отдают предпочтение получению пенсий через банки, причем с помощью электронной карты. Только за 2016 год число получателей пенсий в кредитных учреждениях увеличилось на 4%.

На территории Марий Эл выплата и доставка пенсий осуществляется через предприятия «Почты России» (29% от общего числа получателей), ЗАО «Служба доставки» и АО «Служба доставки» (18%), кредитные организации (53%).Со всеми этими организациями Отделением ПФР по РМЭ заключены типовые договоры. Несмотря на удобство доставки пенсии на дом, в последнее время пенсионеры все чаще отдают предпочтение получению пенсий через банки, причем с помощью электронной карты. Только за 2016 год число получателей пенсий в кредитных учреждениях увеличилось на 4%. Всего региональным отделением Пенсионного фонда в 2016 году жителям Марий Эл было выплачено пенсий и иных социальных выплат на сумму 32,7 млрд. руб.

Выбрать или сменить доставщика пенсионер может по своему усмотрению. Для этого ему необходимо подать заявление в управление ПФР. Сделать это можно при личном посещении управления или многофункционального центра, либо в форме электронного документа через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.



Последний способ – наиболее перспективная форма взаимодействия Пенсионного фонда с населением, так как выбрать способ доставки пенсии можно не выходя из дома. Зарегистрироваться на портале государственных услуг и получить доступ в Личный кабинет можно в территориальных органах ПФР. Выбрать или сменить доставщика пенсионер может по своему усмотрению. Для этого ему необходимо подать заявление в управление ПФР. Сделать это можно при личном посещении управления или многофункционального центра, либо в форме электронного документа через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.Последний способ – наиболее перспективная форма взаимодействия Пенсионного фонда с населением, так как выбрать способ доставки пенсии можно не выходя из дома. Зарегистрироваться на портале государственных услуг и получить доступ в Личный кабинет можно в территориальных органах ПФР.

Источник Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ОБЩЕСТВО Повышение пенсионного возраста – новый общественный договор Реальная экономическая и демографическая ситуация, кризис пенсионной системы делают невозможным отказ от непопулярного на сегодняшний момент решения по повышению пенсионного возраста. Оно должно сопровождаться комплексом мер, в том числе законодательного порядка, по улучшению всех элементов пенсионной системы (солидарно-распределительной, накопительной и негосударственного пенсионного обеспечения), рынка труда и социальной защиты. 22/02/2017

ОБЩЕСТВО Управление Пенсионного фонда в Йошкар-Оле с начала года провело 5 семинаров Участников встреч интересуют вопросы по льготному стажу, а именно медицинский и педагогический, по расчету пенсии в баллах, электронных услугах личного кабинета, для молодых более актуально инвестирование пенсионных накоплений, выбор НПФ. 14/02/2017