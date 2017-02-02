На территории Марий Эл выплата и доставка пенсий осуществляется через предприятия «Почты России» (29% от общего числа получателей), ЗАО «Служба доставки» и АО «Служба доставки» (18%), кредитные организации (53%).
Со всеми этими организациями Отделением ПФР по РМЭ заключены типовые договоры. Несмотря на удобство доставки пенсии на дом, в последнее время пенсионеры все чаще отдают предпочтение получению пенсий через банки, причем с помощью электронной карты. Только за 2016 год число получателей пенсий в кредитных учреждениях увеличилось на 4%.
Всего региональным отделением Пенсионного фонда в 2016 году жителям Марий Эл было выплачено пенсий и иных социальных выплат на сумму 32,7 млрд. руб.
Выбрать или сменить доставщика пенсионер может по своему усмотрению. Для этого ему необходимо подать заявление в управление ПФР. Сделать это можно при личном посещении управления или многофункционального центра, либо в форме электронного документа через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.
Последний способ – наиболее перспективная форма взаимодействия Пенсионного фонда с населением, так как выбрать способ доставки пенсии можно не выходя из дома. Зарегистрироваться на портале государственных услуг и получить доступ в Личный кабинет можно в территориальных органах ПФР.