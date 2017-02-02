3 марта под председательством Главы региона Леонида Маркелова прошло заседание Правительства Республики Марий Эл.В повестке дня значилось 22 вопроса. Участники заседания коллегиально рассмотрели и приняли ряд проектов постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл, а также внесли изменения в одно из распоряжений Главы Республики Марий Эл, затрагивающего интересы регионального бизнес-сообщества. В частности, поправки коснулись распоряжения №96-рг от 27 мая 2016 г. «Вопросы содействия развитию конкуренции в Республике Марий Эл».Кроме того, члены правительства внесли изменения в постановления Правительства Республики Марий Эл: от 29 февраля 2016 года № 81 «О применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненными к населению категориями потребителей»; от 30 декабря 2012 г. № 492 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Развитие здравоохранения» на 2013 - 2020 годы» и некоторые другие.Среди прочих рассмотренных вопросов – проекты распоряжений Правительства Республики Марий Эл «О реализации Программы «100 лучших товаров России» в 2017 году», «О проведении аукциона на право пользования недрами», «Об особенностях оплаты гражданами коммунальной услуги по горячему водоснабжению», «Об утверждении Порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ с превышением нормативов водоотведения по составу сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Республики Марий Эл» и другие.В соответствии с новыми требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1506, начиная с 2017 года, дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектам Российской Федерации будет предоставляться на условиях Соглашений, заключенных с Минфином России. В связи с чем 15 февраля Республикой Марий Эл и Министерством финансов Российской Федерации заключено Соглашение о предоставлении региону в 2017 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета.

«Соглашение с Министерством финансов России отражает прозрачность политики в регионе. И хотя мы всегда тратили деньги согласно бюджету, у нас нет фактов нецелевого использования, но есть полномочия, которые на нас возложены по закону», - сказал Глава Республики Марий Эл.

Леонид Маркелов отметил, несмотря на то, что механизм бюджетной поддержки российских регионов изменен, в Марий Эл продолжится развитие республиканских программ и будет сохранено их финансирование, особенно таких важных для жителей региона, как программа поддержки работников бюджетной сферы в решении жилищного вопроса.

«Большое желание правительства республики и пожелание бюджетников, которые не могут в связи с небольшими доходами купить квартиру, помочь им в решении жилищного вопроса. Поэтому была принята социальная республиканская программа. Я не буду детализировать ее условия, но успокою людей: в этом году у нас две очереди 78 квартир и 106 квартир. Первая сумма для компенсации – 50 миллионов рублей, вторая – 70 миллионов. Это деньги, которые предусмотрены и будут выделены из республиканского бюджета, чтобы компенсировать квадратные метры. Средства будут выделены до конца года, и люди, которые вошли в эту программу, получат компенсацию», - подчеркнул Глава республики Леонид Маркелов.

Строительство домов для бюджетников ведется в новом жилом комплексе «Заречье», который включает в себя два микрорайона – «Молодежный» и «Спортивный».Глава региона отметил, что действие программы на следующий год будет рассмотрено в течение года.Напомним, что программа по строительству социального жилья для работников бюджетной сферы стартовала в Республике Марий Эл в 2005 году. За это время в рамках ее реализации введено более 21 тыс.кв.метров жилья, 362 семьи работников бюджетной сферы улучшили жилищные условия. На эти цели за счет республиканского бюджета профинансировано 368,8 млн.рублей.