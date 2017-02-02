Алексей Самошин Алексей Самошин

Несмотря на то, что уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), было возбуждено еще 15 ноября прошлого года, жителю Йошкар-Олы Алексею Самошину понадобилось более четырех месяцев, чтобы его признали потерпевшим.Алексей Самошин обратился в Комитет по предотвращению пыток за юридической помощью 16 января 2017 года. Он рассказал правозащитникам, что 15 августа 2014 года был избит полицейским в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Марий Эл (далее – УФСКН).По словам Самошина, в тот день он был доставлен из йошкар-олинского следственного изолятора в УФСКН для ознакомления с материалами возбужденного в отношении него уголовного дела.

– На втором этаже управления меня поставили лицом к стене, – вспоминает Самошин. – Из-за того, что наручники очень сильно сдавливали мне руки, я попросил стоящего рядом полицейского их ослабить. В ответ он лишь огрызнулся и несколько раз ударил меня кулаком по затылку, отчего я ударялся лбом об стену.

Потом, как рассказал Самошин, этот же сотрудник полиции еще несколько раз ударял его по затылку уже в присутствии своих коллег, но прекращал рукоприкладство после их замечаний.После ознакомления с уголовным делом Алексей Самошин вернулся в СИЗО. Там его осмотрел фельдшер и зафиксировал ссадины от наручников, ссадины в области лба, ушибы волосистой части головы.После произошедшего Самошин обратился в Следственный комитет с сообщением о преступлении. По итогам доследственной проверки следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако этот отказ следователя и впоследствии еще четыре аналогичных постановления признавались вышестоящим руководством или прокуратурой незаконными и отменялись.В итоге, 15 ноября 2016 года следственным отделом по Йошкар-Оле СУ СК РФ по Республике Марий Эл было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).Однако, несмотря на возбуждение уголовного дела и проведение следственных действий с участием Алексея Самошина, следователь Татьяна Аметова отказывалась признавать его потерпевшим. Свою позицию следователь аргументировала так: «в настоящий момент в ходе следствия доказательств того, что Самошину причинен физический, имущественный, моральный вред в результате преступных действий, не получено».Совместно с правозащитниками из Комитета по предотвращению пыток Алексей Самошин обжаловал это постановление следователя в суде.

– Сегодня в ходе судебного разбирательства стало известно, что обжалуемое решение следователя отменено 21 февраля этого года и Алексей Самошин признан потерпевшим по этому уголовному делу, – сообщает юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов, представлявший в суде его интересы.

По словам Яликова, теперь он намерен добиваться привлечения следователя Татьяны Аметовой к ответственности, а также признания его в качестве представителя потерпевшего Самошина уже в уголовном деле.