03/03/2017

Современные технологии: как стать кузнецом собственного телесчастья







А ведь многим из нас хотелось управлять телевизором по-настоящему, в том числе не зависеть от составленной где-то наверху сетки передач... Сегодня, благодаря компании «Ростелеком», мечты, которые когда-то считались недостижимыми, сбылись.



Не только на заре телевизионной эры, но и большую ее часть зрителям голубых экранов не приходилось выбирать, что и когда посмотреть. Телезритель был привязан к телепрограмме и повлиять на процесс просмотра мог лишь переключением каналов — больше никак!А ведь многим из нас хотелось управлять телевизором по-настоящему, в том числе не зависеть от составленной где-то наверху сетки передач... Сегодня, благодаря компании «Ростелеком», мечты, которые когда-то считались недостижимыми, сбылись. Сказочный выбор

Новых фильмов сейчас выходит множество, причем благодаря игре знаменитых актеров и применению современных технологий один интереснее другого! Хочется посмотреть их все, но найти время для походов в кинотеатры не так просто, да и удовольствие это довольно затратное. Как же быть?



«Ростелеком» нашел блестящий выход из положения! Он предлагает в рамках Интерактивного телевидения сервис «Видеопрокат» , позволяющий своевременно знакомиться с лучшими творениями голливудских и отечественных кинематографистов. «Своевременно» означает «вскоре после начала демонстрации по всему миру».



Меню этого сервиса способно впечатлить даже искушенных киноманов. На сегодня в нем числится более трех тысяч кинофильмов, анимационных фильмов и телесериалов. Форматы — самые разные, включая HD и 3D.

Новых фильмов сейчас выходит множество, причем благодаря игре знаменитых актеров и применению современных технологий один интереснее другого! Хочется посмотреть их все, но найти время для походов в кинотеатры не так просто, да и удовольствие это довольно затратное. Как же быть?«Ростелеком» нашел блестящий выход из положения! Он предлагает в рамках Интерактивного телевидения сервис, позволяющий своевременно знакомиться с лучшими творениями голливудских и отечественных кинематографистов. «Своевременно» означает «вскоре после начала демонстрации по всему миру».Меню этого сервиса способно впечатлить даже искушенных киноманов. На сегодня в нем числится более трех тысяч кинофильмов, анимационных фильмов и телесериалов. Форматы — самые разные, включая HD и 3D. Назовем лишь некоторые новинки: «Падение Лондона», «Славные парни», «Книга джунглей», «День независимости. Возрождение», «Ночные стражи»... Стоит упомянуть тематические подборки «Видеопроката».

Здесь можно подобрать художественные фильмы по жанрам (например, детские, комедийные, мелодрамы, эротические), по странам (индийские, советские и так далее). Много интересного ожидает поклонников документального и авторского кино, меломаны получат записи любимых концертов... Всего и не перечислишь!



Здесь можно подобрать художественные фильмы по жанрам (например, детские, комедийные, мелодрамы, эротические), по странам (индийские, советские и так далее). Много интересного ожидает поклонников документального и авторского кино, меломаны получат записи любимых концертов... Всего и не перечислишь! Управлять просмотром? Это просто!

Широчайшие возможности дает пользователю сервис «Управление просмотром». Он позволяет:

просматривать передачи, вышедшие в эфир за последние трое суток перематывать рекламу при просмотре передачи или фильма из архива если понадобится, ставить передачу на паузу, а затем продолжать просмотр с того же места записывать любимые передачи, на что отводится 7 Гб памяти бесплатно



Широчайшие возможности дает пользователю сервис «Управление просмотром». Он позволяет: Включил фильм на ноутбуке, досмотрел на смартфоне

Еще не так давно телевидение было чисто домашним развлечением. Не возьмешь же телевизор с собой в дорогу, не положишь в карман! Поэтому все мы и дожидались заветного момента, когда можно будет удобно устроиться на диване и взять в руки пульт.



К счастью, эти времена уже позади. Теперь можно запросто смотреть телепередачи хоть в квартире, хоть в транспорте, хоть дожидаясь своей очереди в каком-либо учреждении. Эту задачу с успехом решает сервис «Мультискрин» . Кстати, абоненты «Ростелекома» получают его совершенно бесплатно.



«Мультискрин» в переводе означает «многоэкранный». И действительно, он позволяет связать между собой до пяти разных устройств — ноутбуков, планшетов или смартфонов. Они образую домашнюю телесеть и могут работать одновременно. Единственное условие — должен быть доступ в Интернет.



Нельзя не упомянуть еще один сервис. Он легко отыскивается в меню телевизора, предназначен для любителей домашнего пения и называется соответствующе — «Караоке» . К услугам пользователей более двух тысяч мелодий, «разложенных по полочкам», то есть по жанрам. Пойте на здоровье сами или приглашайте друзей и устраивайте музыкальные батлы.



Еще не так давно телевидение было чисто домашним развлечением. Не возьмешь же телевизор с собой в дорогу, не положишь в карман! Поэтому все мы и дожидались заветного момента, когда можно будет удобно устроиться на диване и взять в руки пульт.К счастью, эти времена уже позади. Теперь можно запросто смотреть телепередачи хоть в квартире, хоть в транспорте, хоть дожидаясь своей очереди в каком-либо учреждении. Эту задачу с успехом решает сервис. Кстати, абоненты «Ростелекома» получают его совершенно бесплатно.в переводе означает «многоэкранный». И действительно, он позволяет связать между собой до пяти разных устройств — ноутбуков, планшетов или смартфонов. Они образую домашнюю телесеть и могут работать одновременно. Единственное условие — должен быть доступ в Интернет.Нельзя не упомянуть еще один сервис. Он легко отыскивается в меню телевизора, предназначен для любителей домашнего пения и называется соответствующе —. К услугам пользователей более двух тысяч мелодий, «разложенных по полочкам», то есть по жанрам. Пойте на здоровье сами или приглашайте друзей и устраивайте музыкальные батлы. Будь с компанией дружен — иной повод не нужен

Все любят подарки, но рассчитывают на них, как правило, только по особо торжественным случаям. А вот «Ростелеком» предоставляет их без какого-либо особого повода — можно сказать, просто за то, что вы являетесь его клиентом.

С этой целью запущена программа «Бонус» , которая полностью оправдывает свое название. Чтобы воспользоваться ею, надо, во-первых, зарегистрироваться. А во-вторых — спокойно заниматься привычными делами: разговаривать по домашнему телефону, смотреть Интерактивное телевидение, подбирать любимые фильмы в «Видеопрокате », пользоваться Интернетом.



Между прочим, сразу же после регистрации начисляются 500 бонусных баллов, а в день рождения порадуют еще тысячей! Обо всем остальном подробно рассказано на сайте http://bonus.volga.rt.ru/ .



Вот такие богатые возможности дарит «Ростелеком». Оставайтесь с ним и будьте уверены: он никогда не устанет приятно удивлять! Все любят подарки, но рассчитывают на них, как правило, только по особо торжественным случаям. А вот «Ростелеком» предоставляет их без какого-либо особого повода — можно сказать, просто за то, что вы являетесь его клиентом.С этой целью запущена программа, которая полностью оправдывает свое название. Чтобы воспользоваться ею, надо, во-первых, зарегистрироваться. А во-вторых — спокойно заниматься привычными делами: разговаривать по домашнему телефону, смотреть Интерактивное телевидение, подбирать любимые фильмы в», пользоваться Интернетом.Между прочим, сразу же после регистрации начисляются 500 бонусных баллов, а в день рождения порадуют еще тысячей! Обо всем остальном подробно рассказано на сайтеВот такие богатые возможности дарит «Ростелеком». Оставайтесь с ним и будьте уверены: он никогда не устанет приятно удивлять!

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

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