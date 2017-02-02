Подтопление Кокшайска в половодье 2012 года Подтопление Кокшайска в половодье 2012 года

Строительство объектов без специальных защитных сооружений в зонах затопления и подтопления запрещено федеральным законодательством. Об этом в очередной раз напомнила Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Марий Эл. Гидроэнергетики предупредили, что именно постройки в зоне прогнозируемого паводкового затопления могут больше всего пострадать в сильное половодье, и защитить их можно только при условии возведения инженерной защиты.В заседании рабочей группы при Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности участвовали представители Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты Республики Марий Эл, администраций муниципальных образований, Верхне-Волжского бассейнового водного управления (ВВБВУ), МЧС, Гидрометцентра, Роспотребнадзора, организаций республики.Представитель Росгидромета Марина Андреева сообщила, что за зимний период в Марий Эл выпало 1,5 нормы осадков. По прогнозам, выше среднемноголетних значений будет и количество осадков в марте. Весь месяц ожидается теплым, а в его первой декаде температура воздуха превысит норму на 7 градусов. Метеорологи надеются, что таяние снега будет постепенным и это снизит риски при пропуске паводковых вод.Заместитель руководителя – начальник отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл Александр Обухов сообщил, что режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов - с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС РФ, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации.Главный инженер Чебоксарской ГЭС Евгений Щегольков напомнил, какие сложности могут возникнуть при высоком и остропиковом половодье. Из-за эксплуатации в непроектном режиме (при отметке водохранилища 63 м вместо 68 м) станция испытывает дефицит свободной емкости около 5 км³. У ГЭС нет большой возможности предпаводковой сработки и аккумулирования избытков воды в половодье. Вся вода, прибывающая к гидроузлу, пропускается практически транзитом, из-за чего при стремительном развитии паводковой ситуации и, как следствие, большом объеме холостых сбросов, уровень нижнего бьефа Чебоксарской ГЭС значительно повышается. Когда его отметка в створе гидроузла достигает 57,2 м (или при сбросных расходах более 14 200 м3/с), начинается подтопление жилого сектора в селе Кокшайск, расположенном ниже по течению. Так, в 2012 году из-за большого объема холостых сбросов уровень нижнего бьефа в створе достигал 57,78 м, и в результате оказались подтопленными около десятка домов.

«Но больше всего в сильное половодье могут пострадать строения, возведенные в зоне прогнозируемого паводкового затопления или пойме – территории, которая по определению периодически затапливается в половодье», - отметил Евгений Щегольков и предложил органам местной власти оценить возможные ситуации для принятия стратегических решений по защите территории и объектов, которые могут подтапливаться в половодье.

Главный инженер Чебоксарской ГЭС подчеркнул, что на станции приняты все необходимые меры для организации безаварийного пропуска весеннего половодья. Работает паводковая комиссия, проверяется оборудование, гидротехнические сооружения, оперативно-диспетчерская связь, локальная система оповещения населения. Проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала, сформированы дежурные бригады. Ведется ежесуточный контроль гидрометеорологической обстановки, мониторинг уровней воды в верхнем и нижнем бьефах гидроузла.Одна из важнейших задач паводковой комиссии - регулярно и своевременно информировать население через СМИ о прохождении половодья, оперативно передавать всем заинтересованным организациям сведения о расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Чебоксарской ГЭС с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, ВВБВУ, Росгидрометом, территориальными органами МЧС Чувашии и Марий Эл, администрацией Новочебоксарска, ГУП «Биологические очистные сооружения», Чебоксарским районом гидротехнических сооружений и судоходства.Половодье - один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения, надежность эксплуатации станции и максимальную выработку электроэнергии.Информация о гидрологической обстановке ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих в состав РусГидро, а также Новосибирской, Саяно-Шушенской и Богучанской ГЭС представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресуО том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу