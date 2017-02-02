03/03/2017

В Марий Эл с 20 по 26 февраля 75% болеющих кишечными заболеваниями - дети





Случаи заболевания зарегистрированы на 11 административных территориях республики. Наиболее высокие показатели, превышающие средний показатель по республике (19,4 на 100 тыс. населения), зарегистрированы на территорииМедведевского (28,3), Оршанского (21,3), Мари-Турекского (19,7) районов, г. Йошкар-Олы (30,4) и г. Волжска (21,9).



Причинами заболевания людей явились пищевые продукты домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления, сроков и условий хранения пищевых продуктов, употребление не мытых или плохо промытых фруктов, овощей.

За период с 20 по 26 февраля текущего года (8 неделя) в республике зарегистрировано 133 случая острой кишечной инфекции, показатель заболеваемости составил 19,4 на 100 тыс. населения. Более 75% случаев зарегистрировано среди детей до 14 лет.Случаи заболевания зарегистрированы на 11 административных территориях республики. Наиболее высокие показатели, превышающие средний показатель по республике (19,4 на 100 тыс. населения), зарегистрированы на территорииМедведевского (28,3), Оршанского (21,3), Мари-Турекского (19,7) районов, г. Йошкар-Олы (30,4) и г. Волжска (21,9).Причинами заболевания людей явились пищевые продукты домашнего приготовления с нарушением технологии приготовления, сроков и условий хранения пищевых продуктов, употребление не мытых или плохо промытых фруктов, овощей. Ротавирусная инфекция– одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является Ротавирус человека из рода Rotavirus. Заболеть ротавирусной инфекцией могут люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до года - двух.

Источником инфекции ротавируса служит больной человек или здоровый вирусоноситель. Вирус размножается в клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и выделяется с калом. Выделение ротавируса начинается с первых дней болезни, одновременно с появлением первых симптомов болезни. Основной механизм передачи ротавирусной инфекции – пищевой.



Инкубационный период ротавируса длится от 1 до 5 дней. Взрослый человек может даже не заметить, что он носитель ротавирусной инфекции, болезнь, как правило, протекает со стертыми симптомами: недлительный, возможно единоразовый случай диареи, снижение аппетита, кратковременное повышение температуры. Но в этот период человек является заразным!



Профилактика заключается в соблюдении мер личной гигиены и изолировании больного во время болезни. Ротавирусная инфекция хорошо передается через грязные руки, поэтому уже с малых лет необходимо учить ребенка мыть руки перед едой и по возвращению с улицы. Источником инфекции ротавируса служит больной человек или здоровый вирусоноситель. Вирус размножается в клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и выделяется с калом. Выделение ротавируса начинается с первых дней болезни, одновременно с появлением первых симптомов болезни. Основной механизм передачи ротавирусной инфекции – пищевой.Инкубационный период ротавируса длится от 1 до 5 дней. Взрослый человек может даже не заметить, что он носитель ротавирусной инфекции, болезнь, как правило, протекает со стертыми симптомами: недлительный, возможно единоразовый случай диареи, снижение аппетита, кратковременное повышение температуры. Но в этот период человек является заразным!Профилактика заключается в соблюдении мер личной гигиены и изолировании больного во время болезни. Ротавирусная инфекция хорошо передается через грязные руки, поэтому уже с малых лет необходимо учить ребенка мыть руки перед едой и по возвращению с улицы.

Управление Роспотребнадзора По Республике Марий Эл Нравится

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