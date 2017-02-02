03/03/2017

В Марий Эл будут фиксировать браконьерство с помощью квадрокоптеров





Движение было создано при участии членов Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл в начале этого года в целях снижения количества браконьеров в области охоты и рыболовства.



Накануне в УМВД России по г. Йошкар-Оле было проведено совещание, на котором обсуждались основные цели, задачи и предстоящие мероприятия участников общественного движения. В заседании приняли участие заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл, член штаба Общероссийского народного фронта Валентин Севастьянов, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Евгений Корец, начальник отдела по охране, контролю и надзору за объектами животного мира и средой их обитания Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Сергей Бородин, руководитель Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Марий Эл Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Пеньков, заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Марий Эл Михаил Плотников, активист центра «Рубеж» Данил Жуков и представители групп «Вконтакте» «Рыбалка в Марий Эл» и «Охота в Марий Эл».

Деятельность общественного движения «Антибраконьер» направлена на профилактику браконьерства в сфере охоты и рыболовства на территории Республики Марий Эл.Движение было создано при участии членов Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл в начале этого года в целях снижения количества браконьеров в области охоты и рыболовства.Накануне в УМВД России по г. Йошкар-Оле было проведено совещание, на котором обсуждались основные цели, задачи и предстоящие мероприятия участников общественного движения. В заседании приняли участие заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл, член штаба Общероссийского народного фронта Валентин Севастьянов, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Евгений Корец, начальник отдела по охране, контролю и надзору за объектами животного мира и средой их обитания Министерства лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл Сергей Бородин, руководитель Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Марий Эл Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Пеньков, заместитель начальника отдела организации охраны общественного порядка МВД по Республике Марий Эл Михаил Плотников, активист центра «Рубеж» Данил Жуков и представители групп «Вконтакте» «Рыбалка в Марий Эл» и «Охота в Марий Эл». В ходе совещания было отмечено, что среди мероприятий, проводимых на постоянной основе, будут рейды по выявлению и изъятию незаконно установленных сетей и фиксация нарушений в области рыболовного законодательства. В ходе рейдов будет вестись фото- видеофиксация, в том числе с использованием квадрокоптеров, а также разъяснительная работа среди охотников и рыболовов.

Кроме того активисты движения будут принимать участие в мероприятиях по популяризации охоты и обучению начинающих охотников, проводимых Министерством лесного и охотничьего хозяйства. Планируется создать единый телефон горячей линии «Антибраконьер», по которому каждый житель нашей республики сможет сообщить о фактах браконьерства. Информационные материалы с этим телефоном будут распространяться в социальных сетях и в форме памяток среди охотников и рыболовов.





Среди сезонных мероприятий будут проводиться совместные рейдовые мероприятия во время нереста рыбы и в охотничий сезон.





На базе видеостудии Центра «Рубеж» будут создаваться различные обучающие фильмы по основам охоты и рыболовства, включающие разъяснение законодательства в этих сферах.



Кроме того общественники при содействии представителей компетентных ведомств разработают критерии для фото- и видеофиксации нарушений, по которым с определенной долей вероятности будет возможно квалифицировать действия лиц, занимающихся незаконной охотой или рыболовством. Эти материалы каждый гражданин сможет анонимно размещать в группе «Антибрак» в социальной сети «Вконтакте» ( https://vk.com/antibrak12 ), указав время и место съемки. По фактам нарушений для проведения проверок лиц, идентифицированных в опубликованных материалах, будет создана группа из представителей Минлесхоза, МВД и Рыбнадзора.





Разъяснительная работа по профилактике браконьерства в сфере охоты и рыболовства также будет проводиться общественниками в вузах и сузах республики.



В ходе совещания каждый из участников получил возможность внести свои предложения по работе нового движения и обсудить план предстоящих мероприятий. Кроме того активисты движения будут принимать участие в мероприятиях по популяризации охоты и обучению начинающих охотников, проводимых Министерством лесного и охотничьего хозяйства. Планируется создать единый телефон горячей линии «Антибраконьер», по которому каждый житель нашей республики сможет сообщить о фактах браконьерства. Информационные материалы с этим телефоном будут распространяться в социальных сетях и в форме памяток среди охотников и рыболовов.Среди сезонных мероприятий будут проводиться совместные рейдовые мероприятия во время нереста рыбы и в охотничий сезон.На базе видеостудии Центра «Рубеж» будут создаваться различные обучающие фильмы по основам охоты и рыболовства, включающие разъяснение законодательства в этих сферах.Кроме того общественники при содействии представителей компетентных ведомств разработают критерии для фото- и видеофиксации нарушений, по которым с определенной долей вероятности будет возможно квалифицировать действия лиц, занимающихся незаконной охотой или рыболовством. Эти материалы каждый гражданин сможет анонимно размещать в группе «Антибрак» в социальной сети «Вконтакте» (), указав время и место съемки. По фактам нарушений для проведения проверок лиц, идентифицированных в опубликованных материалах, будет создана группа из представителей Минлесхоза, МВД и Рыбнадзора.Разъяснительная работа по профилактике браконьерства в сфере охоты и рыболовства также будет проводиться общественниками в вузах и сузах республики.В ходе совещания каждый из участников получил возможность внести свои предложения по работе нового движения и обсудить план предстоящих мероприятий.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

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