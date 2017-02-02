Пути заражения

Грипп птиц является острым инфекционным заболеванием, вызываемым вирусом гриппа птиц A(H5N8).Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой домашней и дикой птицей.У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, дискоординация движений (вращательное движение головой, искривление шеи), отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается цианоз, опухание и почернение гребня и сережек, а также затрудненное дыхание.В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду, могут заразить человека через воду при питье и купании, а также воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем, и через грязные руки. Следует помнить, что при минусовых температурах вирус птичьего гриппа сохраняется, но нагревание до температуры +70°С убивает вирус за несколько минут.

Симптомы заболевания гриппом птиц у человека

При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения, так как позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.



Меры профилактики

Если Вы – охотник?

Кроме того, что в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом имеется риск появлению вируса гриппа, содержащего гены из разных источников, - так называемый "реассортантный" вирус.От заражения до первых признаков заболевания может пройти от нескольких часов до 5 дней. Заболевание птичьим гриппом начинается остро с озноба, повышения температуры до 38°С и выше, мышечных и головных болей, болей в горле. Возможен водянистый жидкий стул, многократная рвота. Состояние быстро ухудшается. Через 2-3 дня появляется влажный кашель, часто с примесью крови, одышка. Затем может возникнуть затруднение дыхания. Возможно поражение печени, почек и мозга.Избегать контакта с любыми птицами – домашними и дикими, с их фекалиями, пухом, пером и пр.Употреблять в пищу только птицу, купленную у производителей, имеющих ветеринарный сертификат.Употреблять мясо птицы в пищу только после термической обработки – варить и жарить не менее 40 мин.Мыть руки с мылом или дезсредством после контакта с птицей.При появлении конъюктивита или признаков ОРВИ в течение 1-7 дней после контакта с птицей необходимо обратиться к врачу, при этом обязательно следует сообщить о таком контакте.Несколько правил, которые следует выполнять во время охоты на водоплавающую дичь:Отстреливайте только здоровую птицу.Недопустимо привозить необработанную птицу домой.Перед ощипыванием и потрошением птицу следует опустить на несколько минут в кипяток или обработать открытым огнем (костер, паяльная лампа).При потрошении птицы избегать загрязнения окружающих предметов и почвы кровью, фекалиями и т.д.После обработки птицы все биологические отходы следует захоронить на возможно большую глубину. Недопустимо скармливать внутренние органы птицы другим животным.Как можно чаще мойте руки с мылом.Не прикасайтесь к другим предметам и лицу во время ощипывания и потрошения птицы.После охоты обувь тщательно помойте, одежду выстирайте и просушите на солнце.При кулинарной обработке птицы необходимо соблюдать правила гигиены, птицу хорошо проваривать или прожаривать. Кухонный инвентарь тщательно промыть с мылом, обдать кипятком.После контакта с дикой птицей при появлении симптомов гриппа или инфекции глаз немедленно обратитесь за медицинской помощью.