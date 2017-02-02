В рамках региональной недели депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев посетил Поволжский государственный технологический университет.Одной из главных целей визита стало ознакомление с физкультурно-оздоровительным комплексом «Политехник», который был построен в рамках реализации партийного проекта «500 бассейнов». Сегодня этот ФОК стал одним из любимых спортивных сооружений горожан.

- Сегодня мы прошли по Поволжскому государственному технологическому университету, посмотрели его современные аудитории, приятно, что люди настроены на работу, - сказал после посещения вуза Виктор Кидяев. – Познакомили меня и с физкультурно-оздоровительным комплексом «Политехник». Его посещает очень много людей, не только студентов, но и горожан всех возрастов. То есть объект востребован. Значит, реализован партийный проект - построен такой замечательный ФОК не напрасно. Хотелось бы и впредь так плотно работать у нас в республике по всем партийным проектам. А это возможно только благодаря слаженной работе Правительства Республики Марий Эл и депутатов от «Единой России». Что касается новых проектов «Единой России», на днях Марий Эл заключила соглашение с Минфином России по реализации проектов «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». И это отличная новость для селян, в первую очередь. Во многих населенных пунктах районов республики теперь пройдет ремонт культурно-досуговых учреждений и будет обновлена их материально-техническая база.

Субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы будут перечислены в 2017 году более чем для двух десятков муниципальных домов культуры Марий Эл. Так же речь идет о поддержке Горномарийского театра.