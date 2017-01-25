Их семья - это образец для многих. Не каждый ребенок идет по стопам отца

В День защитника Отечества в г. Зеленодольске наградили победителей фотоконкурса "Папа всегда рядом". На мероприятие в соседнюю республику пригласили Алексея и Сергея Афониных из г. Волжска.Алексей Владиславович в пожарной охране с 1992 года. Его сын Сергей после службы в армии пошел по стопам отца, тоже став водителем пожарного автомобиля в ПЧ-12. На сцену зеленодольского ДК им. Горького вместе с ними вышел и маленький Егор - следующее поколении семьи Афониных, сын Сергея.Целью фотоконкурса, который прошел в преддверии 23 февраля, было привлечение внимания к роли отца в семье. Всего на суд жюри поступило более 600 работ-фотоколлажей.Афонины планировали стать участниками конкурса, но организаторы пригласили их в качестве почетных гостей, предложив принять участие в награждении победителей. "", - рассказала Альбина Динмухаметова.

"Отец - это друг, наставник и достойный пример. Надо воспитывать детей так, чтобы они всегда могли сказать: "Спасибо, папа, что ты рядом", - сказал со сцены Сергей Афонин, пожал руку отцу и обнял его.