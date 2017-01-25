«Ростелеком» завершил первый этап внедрения системы управления кредитным скорингом с целью оперативной оценки кредитного риска клиента.Скоринговая система обеспечивает весь цикл кредитного менеджмента, полностью охватывая отношения с клиентом или контрагентом с момента заключения договора до момента завершения сотрудничества. Система позволяет принимать решения на статистически обоснованной информации, проанализированной средствами интеллектуального анализа больших данных (Big Data).Благодаря анализу накапливаемой информации система позволяет выявлять вероятность просрочки платежа и связанные с этим риски.На первом этапе внедрения объектом автоматизации стало построение системы оценки кредитных рисков международных операторов связи (сегмент B2O). Внедренная система позволяет оценивать риски операторов-нерезидентов, рассчитывать кредитный лимит в зависимости от кредитной политики «Ростелекома». Система проводит постоянный мониторинг кредитоспособности операторов (включая оповещение об изменениях кредитоспособности операторов) при помощи интегрированных шлюзов с внешними источниками данных, т.е. кредитными агентствами, передающими финансовую и клиентскую информацию через автоматические шлюзы.Ввод в эксплуатацию первого этапа системы управления кредитным скорингом уже оказал положительное влияние на OIBDA за счет снижения резерва по сомнительным долгам международных операторов на 224 миллиона рублей.

«Для компании внедрение скоринговой системы несет ряд положительных эффектов с точки зрения повышения операционной эффективности бизнеса. Система обеспечивает повышение собираемости дебиторской задолженности, определяет дифференцированный подход работы с долгами клиентов с учетом различных критериев оценки рисковости, влияет на снижение затрат на взыскание задолженности, - говорит старший вице-президент - финансовый директор «Ростелекома» Кай-Уве Мельхорн. – Внедренная система позволяет снижать объём резерва по сомнительным долгам, что оказывает положительный эффект на показатель операционной прибыли компании до амортизации».

«Помимо повышения внутренней эффективности, скоринговая система имеет потенциал с точки зрения увеличения выручки за счет последующей монетизации данных, позволяя дополнить линейку цифровых сервисов и наращивать доходы компании от этого направления», - добавляет господин Мельхорн.

Внедренные архитектурные решения скоринговой системы устойчивы по отношению к программно-аппаратным ошибкам, отказам технических и программных средств, с возможностью восстановления ее работоспособности и целостности информационного содержимого при возникновении ошибок и отказов.До конца 2017 года в скоринговой системе будет автоматизирована оценка кредитных рисков по всем сегментам (B2B, B2G, B2O, B2C) и всем Макрорегиональным филиалам ПАО «Ростелеком».По результатам открытого тендера поставщиком программного решения системы управления кредитным скорингом стала компания SAS. Партнером внедрения скоринговой системы выступила компания «ЭйТи Сервис».