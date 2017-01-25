27 февраля 2017 года в Йошкар-Оле заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов представил нового руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России по Республике Марий Эл. Региональное отделение возглавил Александр Щитов, ранее занимавший должность начальника Управления ФСКН России по Республике Марий Эл.
В официальном представлении Александра Щитова в должности приняли участие заместитель председателя Фонда социального страхования России Алексей Поликашин, помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Симонов, председатели Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Республики Марий Эл, а также руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.
Щитов Александр Андреевич
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Сухов отметил, что новый руководитель регионального отделения Фонда социального страхования обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами для выполнения поставленных государственных задач.
Несмотря на позицию главы республики, кандидатура Александра Щитова была поддержана федеральным руководством Фонда социального страхования и аппаратом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.
«Александр Андреевич назначен приказом председателя Фонда социального страхования России без согласования с руководством республики. Как вы видите, данное обстоятельство не стало препятствием, новый руководитель регионального отделения назначен. Александр Щитов четыре года проработал в должности начальника Управления ФСКН России по Республике Марий Эл и детально владеет обстановкой. В этой связи аргументы руководителя региона о том, что представляемый к назначению на этапе согласования не владел ситуацией, приняты не были. Дополнительной аргументации также представлено не было, поэтому доводы главы республики признаны неубедительными», - отметил Алексей Сухов.
Напомним, ранее аналогичная ситуация в регионе сложилась вокруг назначения руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл Кирилла Князева (назначен 1 ноября 2016 года), когда его кандидатуру не поддержал глава региона. Несмотря на это, Минфин России настоял на своём и сделал кадровое назначение вопреки мнению Леонида Маркелова.
Справочно:
Щитов Александр Андреевич родился в 1962 г. в п.Дарурс Красноярского края. С 1981 по 1983 гг. проходил военную службу по призыву в Вооруженных силах РФ. В 1988 г. окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР, начал служебную деятельность следователем Сосновоборского ГОВД Красноярского УВД.
С 1996 г. - служба в Управлении ФСНП России, сначала по Красноярскому краю, затем (с 1999 г.) по Чувашской Республике.
С 2003 г. - начальник следственного отдела Управления Госнаркоконтроля России, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Чувашской Республике.
С 2007 по 2011 гг. - заместитель начальника Управления ФСКН России по Чувашской Республике - начальник следственного отдела.
С 2011 г. - заместитель начальника Управления ФСКН России по Республике Татарстан.
С 2013 по 2016 гг. – начальник Управления ФСКН России по Республике Марий Эл.
С 27 февраля 2017 г. – управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России по Республике Марий Эл.
Указом Президента Российской Федерации в 2012 г. Александру Щитову присвоено очередное звание генерал-майор полиции.
За высокий профессионализм в 2005 г. награжден медалью «За отличие в службе в органах наркоконтроля» III степени, в 2012 г. медалью «За отличие в службе в органах наркоконтроля» II степени.
Женат, воспитывает троих детей.