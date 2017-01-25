Щитов Александр Андреевич Щитов Александр Андреевич

27 февраля 2017 года в Йошкар-Оле заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Алексей Сухов представил нового руководителя регионального отделения Фонда социального страхования России по Республике Марий Эл. Региональное отделение возглавил Александр Щитов, ранее занимавший должность начальника Управления ФСКН России по Республике Марий Эл.В официальном представлении Александра Щитова в должности приняли участие заместитель председателя Фонда социального страхования России Алексей Поликашин, помощник полномочного представителя Президента России в ПФО Алексей Симонов, председатели Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Республики Марий Эл, а также руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Сухов отметил, что новый руководитель регионального отделения Фонда социального страхования обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами для выполнения поставленных государственных задач.Несмотря на позицию главы республики, кандидатура Александра Щитова была поддержана федеральным руководством Фонда социального страхования и аппаратом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе.

«Александр Андреевич назначен приказом председателя Фонда социального страхования России без согласования с руководством республики. Как вы видите, данное обстоятельство не стало препятствием, новый руководитель регионального отделения назначен. Александр Щитов четыре года проработал в должности начальника Управления ФСКН России по Республике Марий Эл и детально владеет обстановкой. В этой связи аргументы руководителя региона о том, что представляемый к назначению на этапе согласования не владел ситуацией, приняты не были. Дополнительной аргументации также представлено не было, поэтому доводы главы республики признаны неубедительными», - отметил Алексей Сухов.

Напомним, ранее аналогичная ситуация в регионе сложилась вокруг назначения руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл Кирилла Князева (назначен 1 ноября 2016 года), когда его кандидатуру не поддержал глава региона. Несмотря на это, Минфин России настоял на своём и сделал кадровое назначение вопреки мнению Леонида Маркелова.