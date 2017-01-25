27/02/2017

«Масленица – 2017» в Йошкар-Оле (Марий Эл): сельхозярмарка, концерты, показательные бои







Проведена дегустация марийского меда и медовых напитков. Посетителей ярмарки угощали блинами и пирогами с малиновым вареньем и горячим чаем из настоящего старинного русского самовара на дровах.



В рамках празднования Масленицы прошел праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов ГБУК Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры», организовано театрализованное представление для детей и взрослых: Скоморошьи потешки от Прошки и Тимошки, Петрушки и его жены Марфушки, «Битва Морозов» с играми, конкурсами и забавами, хоровод и флешмоб, «Исполнение желаний» и «Прощеные воротца».









В ярмарке приняли участие около 70 товаропроизводителей из Республики Марий Эл и гости из Кировской области.

26 февраля 2017 года в г. Йошкар-Оле на территории ГБУК Республики Марий Эл «Информационно-туристский центр «Царевококшайский Кремль» прошла праздничная сельскохозяйственная ярмарка «Масленица – 2017». На ярмарке представлены основные виды продукции марийских товаропроизводителей, в т.ч. мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца куриные, перепелиные и гусиные, рыба, мед и продукты пчеловодства, хлебобулочные и кондитерские изделия, дары леса и сувенирная продукция.Проведена дегустация марийского меда и медовых напитков. Посетителей ярмарки угощали блинами и пирогами с малиновым вареньем и горячим чаем из настоящего старинного русского самовара на дровах.В рамках празднования Масленицы прошел праздничный концерт с выступлениями творческих коллективов ГБУК Республики Марий Эл «Республиканский центр русской культуры», организовано театрализованное представление для детей и взрослых: Скоморошьи потешки от Прошки и Тимошки, Петрушки и его жены Марфушки, «Битва Морозов» с играми, конкурсами и забавами, хоровод и флешмоб, «Исполнение желаний» и «Прощеные воротца».Клуб исторической реконструкции «Волжский Путь» выступил с показательными боями в доспехах XV – XVII вв., периода основания Царёва города на Кокшаге.В завершение праздника в стиле русских традиций проведен обряд сожжения чучела.В ярмарке приняли участие около 70 товаропроизводителей из Республики Марий Эл и гости из Кировской области. Следующая сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к Международному женскому дню, пройдет 4 марта в г. Йошкар-Оле на пл. им. Ленина. Время проведения с 9.00 до 15.00 часов. Заезд участников ярмарки с 7.00 до 9.00 часов.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл Нравится

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