На интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» появились первые проблемные участки дорог Марий Эл.В списке четыре столичных объекта: участки по улицам Крылова – Железнодорожная, по улице Прохорова (между улицами Баумана - Яна Крастыня и Яна Крастыня – Чернякова), а также городская дорога от улицы Васильева до улицы Машиностроителей.В антирейтинг попали и муниципальные дороги: Параньгинский район (с. Елеево – д. Ишимово), Мари-Турекского район (участок от Мусульманского кладбища до Священной рощи), Килемарский район (д. Трехречье – п. Килемары) и два участка в Медведевском районе (д. Малые Мазары – д. Нужъялы, д. Яныкайсола – д. Люльпаны).

«За четыре недели работы нового проекта на «Карте убитых дорог» появились сразу девять проблемных участка. Уверен, что с наступлением весны таких объектов в Марий Эл станет значительно больше», - признался руководитель проекта координатор проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», председатель региональной общественной организации «Федерация автомотоспорта Республики Марий Эл» Валерий Ершов.

Он также отметил, что новый интерактивный проект нацелен на выявление дорог, требующих первоочередного ремонта, а также на участие граждан в формировании дорожной политики в регионе.На сайте dorogi-onf.ru любой гражданин может отметить дорогу или ее участок в своем населенном пункте, загрузить фотографии и описать проблему. Пользователи могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт.По этим данным федеральной инспекцией ОНФ будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 гг. На портале будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах и, таким образом, повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

«Также в мае — июне текущего года участники инспекции снова посетят с проверкой дорог Приволжский федеральный округ, в том числе и республику Марий Эл. Эксперты ОНФ вновь проедутся по тем участкам, которые были зафиксированы в 2015 году и посмотрят, есть ли изменения», - добавил о работе проекта Ершов.