Меховые изделия по-прежнему не теряют свой популярности. Для того чтобы согреться в студеную пору, многие женщины покупают шубы именно из натурального меха.Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл напоминает, что в связи с вступлением в силу с 12 августа 2016 года постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 №787 «О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» и признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 235 «О проведении эксперимента по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», на сегодняшний день маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

Индивидуальные предприниматели имели возможность до 07.11.2016 подать заявление на изготовление КиЗ в Информационном ресурсе на маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016, до 05.12.2016 (включительно) осуществить маркировку остатков товаров, имеющихся на 12.08.2016 и внести о них сведения в Информационный ресурс маркировки, оператором которой является Федеральная налоговая служба.

Изделия из меха должны иметь один из следующих видов КиЗ (контрольных (идентификационных) знаков (марок):



Стоит отметить, что каждый потребитель, желающий приобрести то или иное изделие из меха, подлежащее данному виду маркировки, может самостоятельно при помощи своего смартфона узнать всю необходимую информацию о товаре.



8-800-707-61-77, 68-19-44 - с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

Чтобы промаркировать изделия из меха, предпринимателям необходимо заказать контрольные идентификационные знаки.Для заказа контрольных (идентификационных) знаков (далее - КиЗ) налогоплательщикам в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки необходимо осуществить описание своего товара, подать заявление на изготовление КиЗ, оплатить, получить КиЗ, промаркировать товар и сообщить об этом в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки. Но сначала следует зарегистрироваться в Личном кабинете Информационного ресурса маркировки с помощью электронной подписи.вшивной (вшивается непосредственно в само изделие и оставляет видимой графическую информацию);клеевой (наклеивается на изделие);навесной\накладной (крепится к изделию с помощью одноразового пломбирующего элемента).За оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории Российской Федерации предусмотрена административная (статья 15.12 КоАП РФ - Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации) и уголовная (ст. 171.1 УК РФ - Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) ответственность.В 2016 году в Управление Роспотребнадзора поступило обращение потребителя на реализацию женской одежды из натурального меха безмаркировки контрольными (идентификационными) знаками.По данной жалобе Управлением была проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя, реализующей женскую одежду из натурального меха, в ходе которой факт жалобы подтвердился.В продаже на витринах с оформленными ценниками находились и предлагались потребителям предметы женской одежды из натурального меха отечественного производства при отсутствии маркировки контрольными (идентификационными) знаками, предусмотренными Правилами № 787 - шубы и полушубки из натурального меха овчины (мутон) с воротником из меха норки, песца.В результате выявленных нарушений, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело. Материалы направлены в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.ФНС России разработано мобильное приложение для смартфонов на базе IOS и Android, которые позволяют при помощи считывания QR-кода марки получить информацию о товаре. Приложение называется «Проверка товаров» ФГУП Центринформ.Все, что требуется от потребителя при использовании данного приложения, это отсканировать QR-код марки, отправить его на проверку и через некоторое время на экране смартфона появится информация об изделии.При сканировании QR-код марки изделия, на экране вашего смартфона отобразиться информация о наименовании товара, виде меха, стране изготовления, производителе, бренде, продавце, номере декларации соответствия.Уважаемые потребители, если вы обнаружили немаркированные меховые изделия, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл по телефонам: