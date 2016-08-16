Состоялся первый турнир по шахматам среди ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл. Соревнования проведены по инициативе регионального Совета ветеранов УИС и при поддержке руководства республиканского Управления исполнения наказаний.В шахматном турнире приняли участие девять человек, которые представляли – по прежнему месту службы – практически все подразделения силового ведомства Марий Эл. Функции главного судьи турнира были возложены на Михаила Кудрявцева – любителя шахмат с большим стажем.После довольно занятных партий, проведенных в подгруппах, определилась четверка полуфиналистов, которая и боролась за победу в республиканском турнире. В результате лучшим предсказуемо стал фаворит ветеранского первенства, имеющий первый разряд по шахматам, Анатолий Иванов. Совсем недавно, когда Анатолий служил начальником отряда осужденных исправительной колонии № 6, он неоднократно побеждал в ведомственной спартакиаде среди сотрудников.В финале чемпиону турнира проиграл Вениамин Войков из команды йошкар-олинского следственного изолятора. В матче за третье место победил Сергей Тютин, представляющий исправительное учреждение № 3.Победителю и призерам заместитель начальника Управления Евгений Швецов вручил дипломы и медали.

– Мы всегда готовы помочь, когда ветераны проявляют инициативу и проводят такие соревнования, – отметил Евгений Владимирович. – Впрочем, мы рады видеть вас и на других наших спортивных мероприятиях, и в качестве зрителей, а если есть возможность, то и в качестве участников.

Одним из таких чемпионатов, объединяющих два, а то и три поколения сотрудников, может стать республиканское первенство по подледному лову рыбы, сроки проведения которого еще не известны, поскольку зависят от погодных условий. В этом виде спорта возраст, как известно, особой роли не играет, а вот опыт явно может оказаться не лишним.