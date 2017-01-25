18 февраля 2017 года в ульяновском Дворце творчества детей и молодежи в торжественной обстановке наградили победителей и призеров «Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа» среди школьников. Окружной общественно значимый проект реализуется по инициативе участников Молодежного форума «iВолга-2015» при поддержке полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.Более 150 школьников из всех регионов Приволжья состязались в четырех видах программы: «Что? Где? Когда?», «Программирование», «Робототехника» и «Решение изобретательских задач». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия с посещением музеев и осмотром основных достопримечательностей Ульяновска.Республику Марий Эл представили 11 ребят – победители регионального этапа «Интеллектуальной олимпиады ПФО» среди школьников. В состязаниях участвовали ученики 9-11 классов учебных заведений г. Йошкар-Олы.Лучшие результаты наша команда показала в конкурсе по решению изобретательских задач. Здесь девятиклассник Александр Ломоносов и десятиклассница Анна Бергилевич заняли шестое место. На интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» команда Марий Эл завоевала 9 место, а в соревнованиях по программированию и робототехнике – 12.По результатам четырех конкурсов в общем турнирном зачете команда Марий Эл заняла 11 место.Участников Интеллектуальной олимпиады ПФО от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича поздравил помощник полпреда Владимир Колчин:

«Во второй раз самые подготовленные и одаренные школьники Приволжья собрались на окружной финал одного из главных научно-интеллектуальных мероприятий нашего округа. Можно уверенно сказать, что общественный проект «Интеллектуальная олимпиада ПФО» занял важное место в жизни регионов. Уверен, что для вас соревнования и конкурсы откроют дорогу в большой мир высоких технологий и научного поиска. Это особенно важно в связи с тем, что перед нашей страной стоит стратегическая задача сохранить и укрепить свои позиции мирового научно-технического лидера. Ну а конкуренция на олимпиаде – это своеобразная модель той конкуренции, к которой вы должны быть готовы в большой реальной жизни».

«Дорогие ребята! Для того, чтобы попасть на окружной финал вам пришлось пройти муниципальные и региональные отборочные мероприятия. Это показатель того, что вы уже достигли многого и получили полезные навыки, которые помогут вам в профессиональной самореализации. Надеюсь, что общение со сверстниками, которые занимаются близким вам делом, поможет добиться новых высот в жизни, а может быть станет началом многолетнего сотрудничества и дружбы. Желаю вам успехов в учебе и полной реализации заложенного в вас научного и творческого потенциала», – говорится в приветствии Михаила Бабича.

Помощник полномочного представителя Владимир Колчин поблагодарил организаторов Олимпиады в лице администрации Ульяновской области за подготовку и проведение мероприятия.По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Кировской области, второе место заняла сборная Саратовской области, замкнули тройку лидеров школьники из Пермского края. За победу в отдельных соревнованиях участники получили кубки и призы от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. За победу в общем зачете лучшей региональной команде вручили Кубок полномочного представителя и памятные подарки.