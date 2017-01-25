Накануне Дня защитника Отечества самые сильные сотрудники уголовно-исполнительной системы состязались в гиревом спорте. Первенство состоялось в рамках многоэтапной ведомственной спартакиады, программа которой включает в себя более десятка спортивных дисциплин.
После взвешивания, результаты которого разделили гиревиков на три весовые категории, спортсмены соревновались в двух силовых упражнениях – толчке и рывке, победители определялись по сумме набранных очков.
В самой легкой весовой категории – до 75 килограммов – победил сотрудник Управления исполнения наказаний Иван Ивановский. Нужно, впрочем, отметить, что команда Управления почти полностью была укомплектована сотрудниками отдела специального назначения «Ястреб», потому ее преимущество было более чем ощутимым.
В категории до 90 килограммов лучший результат у Сергея Изидорова, а самым сильным среди тяжеловесов оказался его коллега Олег Кириллов, который для начала 41 раз толкнул две 24-килограммовые гири, а потом показал внушающий уважение результат в рывке – 121 раз! Выходит, что по ходу двухчасовых соревнований их победитель поднял без малого пять тонн.
Оказалось, что за простым с виду состязанием кроется немало профессиональных тонкостей.
- Соревновательные гири у нас 24-килограммовые. Но часто на тренировках мы используем снаряды с нестандартным весом – 20 килограммов, например, или 28, - поделился секретом Олег Кириллов. – В производстве таких гирь нет, их делают под заказ. Играя весом, можно добиваться максимального результата.
В командном зачете первое место ожидаемо заняла команда Управления. Заместитель начальника Управления исполнения наказаний Евгений Швецов вручил чемпионам главный трофей соревнований, предварительно наградив дипломами победителей и призеров в личном зачете.
Следующим этапом ведомственной спартакиады станут соревнования по настольному теннису, запланированные на март.