22/02/2017

Первенство по гиревому спорту среди сотрудников уголовно-исполнительной системы Марий Эл







После взвешивания, результаты которого разделили гиревиков на три весовые категории, спортсмены соревновались в двух силовых упражнениях – толчке и рывке, победители определялись по сумме набранных очков.



В самой легкой весовой категории – до 75 килограммов – победил сотрудник Управления исполнения наказаний Иван Ивановский. Нужно, впрочем, отметить, что команда Управления почти полностью была укомплектована сотрудниками отдела специального назначения «Ястреб», потому ее преимущество было более чем ощутимым.





В категории до 90 килограммов лучший результат у Сергея Изидорова, а самым сильным среди тяжеловесов оказался его коллега Олег Кириллов, который для начала 41 раз толкнул две 24-килограммовые гири, а потом показал внушающий уважение результат в рывке – 121 раз! Выходит, что по ходу двухчасовых соревнований их победитель поднял без малого пять тонн.





Оказалось, что за простым с виду состязанием кроется немало профессиональных тонкостей.

Накануне Дня защитника Отечества самые сильные сотрудники уголовно-исполнительной системы состязались в гиревом спорте. Первенство состоялось в рамках многоэтапной ведомственной спартакиады, программа которой включает в себя более десятка спортивных дисциплин.После взвешивания, результаты которого разделили гиревиков на три весовые категории, спортсмены соревновались в двух силовых упражнениях – толчке и рывке, победители определялись по сумме набранных очков.В самой легкой весовой категории – до 75 килограммов – победил сотрудник Управления исполнения наказаний Иван Ивановский. Нужно, впрочем, отметить, что команда Управления почти полностью была укомплектована сотрудниками отдела специального назначения «Ястреб», потому ее преимущество было более чем ощутимым.В категории до 90 килограммов лучший результат у Сергея Изидорова, а самым сильным среди тяжеловесов оказался его коллега Олег Кириллов, который для начала 41 раз толкнул две 24-килограммовые гири, а потом показал внушающий уважение результат в рывке – 121 раз! Выходит, что по ходу двухчасовых соревнований их победитель поднял без малого пять тонн.Оказалось, что за простым с виду состязанием кроется немало профессиональных тонкостей. - Соревновательные гири у нас 24-килограммовые. Но часто на тренировках мы используем снаряды с нестандартным весом – 20 килограммов, например, или 28, - поделился секретом Олег Кириллов. – В производстве таких гирь нет, их делают под заказ. Играя весом, можно добиваться максимального результата.

В командном зачете первое место ожидаемо заняла команда Управления. Заместитель начальника Управления исполнения наказаний Евгений Швецов вручил чемпионам главный трофей соревнований, предварительно наградив дипломами победителей и призеров в личном зачете.





Следующим этапом ведомственной спартакиады станут соревнования по настольному теннису, запланированные на март.



В командном зачете первое место ожидаемо заняла команда Управления. Заместитель начальника Управления исполнения наказаний Евгений Швецов вручил чемпионам главный трофей соревнований, предварительно наградив дипломами победителей и призеров в личном зачете.Следующим этапом ведомственной спартакиады станут соревнования по настольному теннису, запланированные на март.

А.КАНАТЕЕВ,

пресс-служба республиканского Управления исполнения наказаний

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