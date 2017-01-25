21/02/2017

В Марий Эл в приемной Путина личный прием проведут руководители федеральных структур







Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительно записаться по телефону 45-38-46 или 45-40-31.



Дата

и время Наименование мероприятия 01.03.2017

14.00-16.00 Приём граждан Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл

Яковлевой Ларисой Николаевной 02.03.2017

15.00-16.00 Приём граждан Марийским транспортным прокурором

Кудряшовым Александром Сергеевичем 14.03.2017

14.00-15.00 Приём граждан руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл

Шишкиным Геннадием Анатольевичем 16.03.2017

10.00-12.00 Приём граждан руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Марий Эл

Эммануилиди Анжелой Валентиновной 16.03.2017

14.00-15.00 Приём граждан управляющим Государственным учреждением – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл

Щитовым Александром Андреевичем 17.03.2017

14.00-15.00 Приём граждан заместителем начальника Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Кировской области и Республике Марий Эл, начальником территориального отдела по Республике Марий Эл

Наумовым Вениамином Алексеевичем 21.03.2017

14.00-15.00 Приём граждан Марийским межрайонным природоохранным прокурором

Киселёвым Алексеем Николаевичем 22.03.2017

14.00-16.00 Приём граждан руководителем Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл

Князевым Кириллом Леонидовичем 23.03.2017

14.00-15.00 Приём граждан руководителем ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл»

Мозайло Галиной Валериановной 28.03.2017

10.00-11.00 Приём граждан директором филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Марий Эл

Якимовым Сергеем Юрьевичем В марте в приемной Президента Российской Федерации в Марий Эл, которая находится по адресу г.Йошкар-Ола, улица Успенская, 38, состоятся встречи руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с гражданами.Чтобы попасть на встречу, необходимо предварительно записаться по телефону 45-38-46 или 45-40-31.

Аппарат главного федерального инспектора по Республике Марий Эл Нравится

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