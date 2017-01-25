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Дата
и время
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Наименование мероприятия
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01.03.2017
14.00-16.00
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Приём граждан Уполномоченным по правам человека в Республике Марий Эл
Яковлевой Ларисой Николаевной
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02.03.2017
15.00-16.00
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Приём граждан Марийским транспортным прокурором
Кудряшовым Александром Сергеевичем
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14.03.2017
14.00-15.00
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Приём граждан руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Марий Эл
Шишкиным Геннадием Анатольевичем
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16.03.2017
10.00-12.00
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Приём граждан руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Марий Эл
Эммануилиди Анжелой Валентиновной
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16.03.2017
14.00-15.00
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Приём граждан управляющим Государственным учреждением – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Марий Эл
Щитовым Александром Андреевичем
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17.03.2017
14.00-15.00
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Приём граждан заместителем начальника Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Кировской области и Республике Марий Эл, начальником территориального отдела по Республике Марий Эл
Наумовым Вениамином Алексеевичем
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21.03.2017
14.00-15.00
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Приём граждан Марийским межрайонным природоохранным прокурором
Киселёвым Алексеем Николаевичем
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22.03.2017
14.00-16.00
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Приём граждан руководителем Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Республике Марий Эл
Князевым Кириллом Леонидовичем
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23.03.2017
14.00-15.00
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Приём граждан руководителем ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Марий Эл»
Мозайло Галиной Валериановной
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28.03.2017
10.00-11.00
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Приём граждан директором филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Марий Эл
Якимовым Сергеем Юрьевичем